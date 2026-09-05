La inteligencia artificial cambia las finanzas corporativas y obliga a las empresas a decidir rápido

En un inicio, la inteligencia artificial ocupó en las empresas un lugar parecido al de un laboratorio: se la observaba con curiosidad, se hacían pilotos y se hablaba de su potencial futuro. En las áreas financieras, su uso estaba limitado a proyectos experimentales que rara vez llegaban a la operación diaria.

Hoy la pregunta ya no es si una empresa va a incorporar inteligencia artificial en sus procesos financieros , sino cuánto tiempo puede permitirse seguir trabajando sin ella. Las áreas financieras de las empresas aún conviven con una paradoja: son responsables de administrar millones de pesos, pero dedican buena parte de su tiempo a perseguir tickets, corregir rendiciones mal cargadas y verificar datos manualmente.

En pleno 2026, muchas organizaciones todavía operan con procesos pensados para una economía de papel. La inteligencia artificial vino a cuestionar esa normalidad. Y lo más relevante es que ya no lo hace desde el laboratorio de innovación, sino desde el corazón operativo de las finanzas corporativas.

Hasta hace apenas dos años, usar IA para leer comprobantes o validar gastos era una prueba piloto. El cambio se dio porque coincidieron dos fenómenos: los modelos de extracción de datos alcanzaron una precisión suficiente para interpretar una foto de un ticket tomada desde un celular en condiciones reales, y el costo de ejecutar esos modelos cayó drásticamente. Lo que antes era una apuesta tecnológica hoy es un costo operativo razonable.

La IA pasó a convertirse en una expectativa básica. El problema más visible está en la validación documental. En la mayoría de las compañías, el control fiscal ocurre al cierre del mes, cuando el gasto ya fue realizado y corregir un error implica perseguir comprobantes, contactar colaboradores y rehacer registros.

La IA permite mover ese control al momento exacto de la captura. Si un comprobante no es fiscalmente válido, si el Código de Autorización Electrónico es incorrecto o si el rubro no coincide con el comercio, la alerta aparece en segundos. Ese cambio de timing vale más que cualquier dashboard.

En nuestra experiencia, la diferencia es que con una validación automática en el momento de la carga, la tasa de comprobantes fiscalmente correctos alcanza el 94%, frente a alrededor del 55% en esquemas tradicionales de rendición manual.

No se trata solo de prolijidad administrativa; se trata de recuperar tiempo operativo para dedicarlo a actividades estratégicas. Y acá aparece una verdad incómoda para muchas empresas: una parte significativa del tiempo del área administrativa no genera valor estratégico. Se consume corrigiendo errores evitables.

En un inicio, la inteligencia artificial ocupó en las empresas un lugar parecido al de un laboratorio. Archivo.

Los errores humanos más frecuentes son sorprendentemente simples: un CUIT mal tipeado, un rubro incorrecto, un comprobante faltante o, muy comúnmente, la carga del ticket del posnet como si fuera la factura fiscal. En un relevamiento de cientos de miles de transacciones, más de la mitad de los rechazos estuvieron vinculados a rubros no habilitados y otra porción importante a documentación pendiente.

Son fallas que una IA puede detectar en el acto, antes de que se conviertan en un problema contable. Las empresas que ya incorporaron IA muestran otra característica distintiva y es que reaccionan en tiempo real. Saben el mismo día si un gasto incumple una política o si falta documentación. Las que siguen trabajando con procesos tradicionales se enteran semanas después, cuando el margen de acción es mínimo.

Además, la IA habilita algo menos visible pero decisivo: la escalabilidad. Crecer en cantidad de empleados, transacciones o comprobantes ya no implica ampliar proporcionalmente el equipo administrativo. Esa relación histórica entre crecimiento y estructura empieza a romperse.

Control en tiempo real

En la empresa vemos este cambio todos los días. Un colaborador envía la foto del comprobante por WhatsApp y el sistema extrae automáticamente CUIT, CAE, rubro y comercio, valida consistencia y alerta ante cualquier anomalía, todo en segundos. Lo importante no es la tecnología en sí misma, sino el nuevo estándar operativo que establece.

Argentina suele adoptar tarde las transformaciones tecnológicas, pero esta vez el costo de esperar es especialmente alto. En una situación de presión sobre márgenes, necesidad de eficiencia y demanda creciente de información en tiempo real, seguir gestionando gastos con planillas y controles posteriores ya no es una tradición: es una desventaja competitiva.

Las empresas que ya incorporaron IA muestran otra característica distintiva y es que reaccionan en tiempo real. Archivo.

La inteligencia artificial no está automatizando solamente tareas financieras. Está redefiniendo qué significa administrar una empresa de manera eficiente. Y cuando una tecnología logra que el control ocurra antes del error y no después, deja de ser innovación para convertirse en infraestructura.

* Juan Pablo Picasso, Chief Information Officer & Co-Founder de Kuru.