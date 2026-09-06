Quiénes ganarán la licitación para operar en el Aconcagua y qué empresa queda afuera

El Gobierno de Mendoza tiene todo listo para adjudicar los servicios de explotación turística en el Parque Provincial Aconcagua . El cerro más alto del continente es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia y desde el Ejecutivo pusieron en marcha un proceso para regularizar a las empresas que operan en el lugar a partir de concesiones por 20 años.

A comienzos de año, el Ministerio de Energía y Ambiente lanzó una licitación pública para concesionar los servicios en el parque Aconcagua . Entre las actividades se destaca el apoyo al ascenso y trekking, el alojamiento, la gastronomía, sanitarios, comunicaciones, logística de cargas y guías habilitados.

El objetivo es regularizar los servicios que se prestan desde hace décadas mediante permisos precarios y avanzar con un proceso ordenado con concesiones para que los privados trabajen en los distintos rubros que trabajan en el parque provincial, con un especial énfasis en criterios de sustentabilidad.

En total se presentaron 12 propuestas a la licitación para el uso y explotación turística de predios en los campamentos base y de aproximación del Cerro Aconcagua . Se trata de empresas u operadores que ya vienen brindando servicios en el parque relacionados a expediciones y otro tipo de actividades.

El Informe de Preadjudicación elaborado por la Comisión Evaluadora recomendó las adjudicaciones de casi todos los oferentes a excepción de uno solo: la empresa Helicopters AR SA . Sobre esta empresa, se recomendó desestimar la oferta.

En este sentido, la concesión de servicios en el Parque Provincial Aconcagua ya tiene el aval de la Fiscalía de Estado y en los próximos días el Gobierno provincial deberá dictar el decreto confirmando las adjudicaciones.

El Parque Aconcagua abre su temporada desde noviembre Foto: Gobierno

Qué empresas tendrán concesiones por 20 años

Tras la adjudicación, los servicios en el Cerro Aconcagua solo podrán ser prestados por los operadores que tengan concesiones. Con esta medida, el Gobierno provincial busca regular todas las actividades en la cumbre más alta del continente logrando un importante margen de fiscalización, seguimiento y trazabilidad.

De hecho, la licitación hizo un fuerte hincapié en la sustentabilidad de los proyectos turísticos en la zona. Cada oferente debió presentar un plan ambiental y logístico integral, incluyendo gestión de residuos, uso eficiente del agua, incorporación de energías renovables y protección de ecosistemas sensibles.

En total se presentaron 12 oferentes en búsqueda de las concesiones, entre los que se encuentran operadores conocidos en el rubro que vienen brindando servicios desde hace años en el Aconcagua.

Las empresas oferentes fueron:

Aconcagua Visión SRL: integrada por Mauricio Alejandro Capitani Appiolaza, Karl Robert Kobler y Heliana Carola Donadel.

integrada por Mauricio Alejandro Capitani Appiolaza, Karl Robert Kobler y Heliana Carola Donadel. Fernando Grajales Expeditions SA: propiedad de Fernando Nicolás Grajales Abad, quien tiene una empresa llamada Aconcagua Oxygen SAS.

propiedad de Fernando Nicolás Grajales Abad, quien tiene una empresa llamada Aconcagua Oxygen SAS. Aconcagua MG SA: compuesta por Gerónimo Siri, Ernesto Federico Simonovich y Carlos Alberto Peralta.

compuesta por Gerónimo Siri, Ernesto Federico Simonovich y Carlos Alberto Peralta. Lanko Altas Montañas: firma liderada por Osvaldo Daniel Carbajal y José Emilio Casas

firma liderada por Osvaldo Daniel Carbajal y José Emilio Casas South Face SAS: propiedad de Javier Eduardo Raggio

propiedad de Javier Eduardo Raggio Aconcagua Expediciones SA: operada por Pablo Leonardo Tetilla y Ruth Ponce.

operada por Pablo Leonardo Tetilla y Ruth Ponce. Zurbriggen 6.962 SAS: empresa a nombre de Pablo Guillermo Vitale Mosso

empresa a nombre de Pablo Guillermo Vitale Mosso Andesport SAS: sociedad integrada por los hermanos Tomás David Vela Agüero y Mateo Samuel Vela Agüero.

sociedad integrada por los hermanos Tomás David Vela Agüero y Mateo Samuel Vela Agüero. Víctor Hugo Herrera: guía de alta montaña de larga experiencia fundador de la empresa Aconcagua Experts Mallku Expediciones.

guía de alta montaña de larga experiencia fundador de la empresa Aconcagua Experts Mallku Expediciones. Juan Antonio Herrera: guía de alta montaña que trabaja desde la década del 80 en el cerro Aconcagua.

guía de alta montaña que trabaja desde la década del 80 en el cerro Aconcagua. Backpack Logística SA: empresa liderada por Joaquín Guillermo Ponce y Juan Pablo Baro Vila, que brinda servicios de expediciones y logística desde hace 10 años en el cerro.

empresa liderada por Joaquín Guillermo Ponce y Juan Pablo Baro Vila, que brinda servicios de expediciones y logística desde hace 10 años en el cerro. Helicopter AR SA: compañía dedicada a operaciones de vuelo en condiciones extremas de altitud en la Cordillera de Los Andes a cargo de Diego Ignacio Góngora Sierra y Miguel Ángel Senosiain.

Durante la concesión, estos operadores podrán instalar infraestructura propia para brindar servicios turísticos en el plazo de 20 años. En tanto, al momento de concluir el contrato deberán retirar todos los equipos e instalaciones.

Asimismo, deberán pagar un canon de explotación vinculado a los permisos de ingreso efectivamente comercializados, bajo valores definidos oficialmente en cada temporada.

Visto bueno para 11 propuestas y una oferta quedaría en el camino

El informe de preadjudicación elaborado por la Comisión Evaluadora realizó un análisis individual de las doce propuestas, describiéndose en cada caso sus antecedentes, capacidad económica, infraestructura, características de los servicios, aspectos operativos, protocolos de seguridad, planificación ambiental y logística y, cuando corresponde, las debilidades o aspectos susceptibles de mejora detectados.

En este sentido, todas las propuestas alcanzaron el umbral mínimo de puntaje establecido en la evaluación.

Sin embargo, respecto a la iniciativa presentada por Helicopters AR SA, se aconseja no adjudicar las Unidades Funcionales o parcelas requeridas por esta empresa. El motivo por el que esta propuesta podría quedar en el camino es que la comisión determinó que “la infraestructura propuesta se encontraría principalmente destinada a servir de apoyo a la actividad aeronáutica propia de la firma y no a la finalidad turística específica del procedimiento”.

El helicóptero no podía tocar suelo y quedó suspendido en el aire para completar el rescate a más de 4.000 metros. (Imagen ilustrativa) helicopters.ar

Con este fundamento, el informe desaconsejó la adjudicación de la concesión a esta firma, pero la determinación final la tendrá el Poder Ejecutivo una vez que firme el decreto que concluya el proceso de licitación.

En cuanto a la evaluación del resto de las propuestas, respecto de Aconcagua Expediciones S.A., la comisión consideró acreditada una sólida capacidad económica y financiera y destacó el desarrollo técnico y operativo de la propuesta, sus servicios integrales y los protocolos de seguridad. No obstante, observó que ciertos compromisos vinculados con sustentabilidad, bienestar animal e innovación aparecen formulados en términos generales y que determinadas proyecciones económicas requieren mayor respaldo. Concluyó que se trata de una propuesta “técnicamente robusta”.

Respecto a la oferta de Aconcagua MG S.A. la consideró técnicamente consistente y estructurada conforme las exigencias del pliego, con adecuada planificación operativa, ambiental y de seguridad, aunque señala la conveniencia de profundizar la cuantificación de determinados indicadores de innovación y sustentabilidad.

En el caso de SouthFace S.A.S., reconoció experiencia específica y capacidad operativa, pero señala un menor grado de desarrollo en los componentes ambientales, especialmente en materia de indicadores, monitoreo, trazabilidad de residuos y mecanismos verificables de seguimiento.

El ofrecimiento de Backpack Logística S.A. fue valorado especialmente por su especialización logística, desarrollo operativo y ambiental, experiencia en montaña y capacidad financiera, aunque se indica que parte de su propuesta descansa en compromisos futuros y presenta menor desarrollo en certificaciones efectivamente obtenidas e innovación en servicios.

En igual sentido, el informe desarrolla valoraciones específicas respecto de Fernando Grajales Expeditions, Lanko Altas Montañas, Mallku, Juan Antonio Herrera, Andesport, ponderando en cada caso tanto los elementos favorables como las insuficiencias verificadas.

La nueva organización del Aconcagua

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Luego de la adjudicación de las concesiones por 20 años para explotar turísticamente el Cerro Aconcagua, el parque provincial tendrá una relocalización de algunos campamentos.

El nuevo ordenamiento establece como campamentos de aproximación y base los siguientes:

Confluencia

Pampa de Leñas

Casa de Piedra

Plaza de Mulas

Plaza Argentina

Plaza de Mulas actualmente ocupa 52.000 metros cuadrados, pero en la nueva localización ocupará 15.400 metros cuadrados. Por su parte, el campamento de Plaza Argentina pasará de los 52.000 metros cuadrados actuales a una nueva disposición de 25.000 metros cuadrados.

En el caso del campamento Confluencia dispondrá de 8.500 metros cuadrados y Pampa de Leñas de 3.300 metros cuadrados.

Finalmente, Casa de Piedra será relocalizado por estar ubicado actualmente en una zona de vegas y su nueva locación tendrá 2.500 metros cuadrados y la posibilidad de ampliarse hasta 37.000 metros cuadrados.