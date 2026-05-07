Inteligencia artificial: cómo se gestiona la energía eólica y solar y hasta su almacenamiento

Conocemos poco acerca si la Inteligencia Artificial ya es parte y de qué modo, tanto en Mendoza como en Argentina, del proceso de producción de energía mediante la que se obtiene del sol y los vientos, pero es util conocer cómo sí se realiza esta maniobra de eficiencia energética en otros lugares del planeta.

Sucede hoy, ahora. Al ritmo frenético de un mundo que parece reinventarse minuto a minuto. Sucede hoy, ahora. Al ritmo frenético de un mundo que parece reinventarse minuto a minuto.

La empresa holandesa de energía limpia Pure Energie ha elegido un sistema operativo impulsado por IA que está transformando las empresas de servicios públicos a nivel mundial, en la gestión y optimización de su cartera de consumo.

Se han enfocado en lo producido por la energía eólica y solar en los Países Bajos . Es un plan meticuloso.

De la modernización surge la empresa Kraken, que integra los activos a gran escala de la red eléctrica y la demanda de los consumidores en una misma plataforma. Aunque lo coordina como una cartera única e inteligente.

Este solución le permite a Pure Energie optimizar la demanda y la generación en tiempo real. Y el proceso, de paso, maximiza el valor de los activos. Y, además, ayuda a reducir los costos derivados de los desequilibrios.

El concepto que proporciona la tecnología de la IA permite el diseño de un sistema de gestión energética que incluye el equilibrio de la red minorista, la limitación del suministro para el día siguiente, la negociación intradía, la optimización de desequilibrios y el acceso a mercados auxiliares.

Esto sumado al conjunto de servicios avanzados de datos y alertas que deja poco espacio para tomar decisiones erróneas y no perderse en el loop del "factor" humano.

Kraken entró al acuerdo garantizando un acceso al mercado seguro y sin interrupciones en los Países Bajos. Y juega con un as en la manga: el diseño de un sistema operativo de IA que hasta se autoperfecciona.

Roger Zaldívar Foto: Roger Zaldívar Roger Zaldívar trabaja desde hace tiempo con la IA en la "medicina predictiva".

Roger Zaldívar

En el fondo este es un planteo que coincide con los comentarios de Roger Zaldívar, ayer, en La Nación: "La IA permite una infinidad de oportunidades", declaró.

Y afirmó que en su caso esto le permite estár trabajando en la medicina predictiva.

"Desde hace un par de años consolidamos toda la información que teníamos de pacientes de muchísimos años de trayectoria, de 30 años. Y todas esas historias están sistematizadas", explicó.

Uno de los debates más actuales en el ecosistema de la administración de empresas respecto a la IA podría resurmirse en estos términos:

"Hay prácticas humanas tóxicas para el entorno de una empresa. La IA termina con sistemas amañados. Pero incluso más: empareja el funcionamiento de los procesos productivos y eso redunda en mayor productividad. Entonces: ¿qué hacemos con estos humanos que no han podido adaptarse a nuevas reglas?".

Las grandes empresas se comportan de modo tajante, en este contexto. Y están recurriendo al viejo y querido servicio postal para enviar miles y miles de telegramas de despido. Las grandes empresas se comportan de modo tajante, en este contexto. Y están recurriendo al viejo y querido servicio postal para enviar miles y miles de telegramas de despido.

energía eólica

Energía eólica

A medida que aumenta la capacidad de energía eólica y de almacenamiento en baterías en los Países Bajos, la congestión y la volatilidad de la red eléctrica se incrementan.

Pero al coordinar de forma inteligente la generación, el almacenamiento y la demanda en un único sistema, Kraken ayuda a aliviar la presión sobre la red, al tiempo que maximiza el valor de las energías renovables y acelera la transición energética.

Bert Frowijn, director de la estatal Pure Energie , declaró: "Esto nos permite acelerar la integración de las energías renovables en el sistema energético neerlandés, a la vez que garantiza la seguridad y una optimización inteligente. Y nos proporciona una base sólida para gestionar y optimizar toda nuestra cartera y nuestros activos independientes en todos los mercados energéticos, desde las operaciones a plaz,o hasta la gestión en tiempo real".

energía solar

Energía solar

La transición a las energías renovables cambia la forma en que debe operar todo el sistema energético. Ya no se trata de gestionar activos individuales, sino de coordinar la demanda.nsición energética.

Es el mismo concepto que anima las Ciudades Inteligentes.

Lo que queda claro es que apelando a esta clase de soluciones de almacenamiento de energía y conexiones a redes inteligentes, también aligeran la red eléctrica.

Y conviene recordar que los humanos creamos la Inteligencia Artificial. Y en ningún caso, hasta ahora, y es muy poco probable que suceda en el mediano plazo, una pareja de humanoides pueda concebir un humano.