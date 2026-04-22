Cuáles son las 5 empresas que compiten para construir el Parque Solar de Guaymallén

La Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y el departamento de Guaymallén participaron en la apertura de sobres correspondiente a la licitación del Parque Solar Guaymallén, una obra de generación de energías limpias que transformará el exbasural de Puente de Hierro en un polo energético sustentable.

El acto tuvo lugar en la tarde de este martes en la sede de la compañía provincial, donde se procedió a la apertura de las cinco ofertas recibidas. La actividad contó con la presencia de representantes del sector empresarial, el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop y técnicos de Emesa.

Antes de esta instancia se realizaron tres visitas técnicas al predio ubicado en Puente de Hierro, donde se emplazará el parque solar. En dichas jornadas participaron más de veinte empresas interesadas , que recorrieron el terreno y accedieron a información detallada del proyecto.

Las visitas incluyeron reuniones informativas y recorridos por las 10 hectáreas destinadas a la instalación de paneles solares. Este proceso permitió evacuar consultas técnicas y fortalecer la participación de los oferentes.

El Parque Solar de Guaymallén

El proyecto prevé la instalación de un sistema fotovoltaico de generación distribuida con una potencia de 5,4 MW. La energía producida abastecerá la totalidad de los servicios municipales, incluido el alumbrado público de Guaymallén. De este modo, el municipio avanzará hacia un modelo de autosuficiencia energética basado en fuentes renovables.

Además, el espacio, anteriormente utilizado como basural, será transformado en un complejo de generación de energía limpia. El intendente Marcos Calvente subrayó: “Esta obra representa un paso decisivo hacia un Guaymallén más sustentable, con un uso eficiente de los recursos y una clara visión de futuro”. Asimismo, enfatizó que “la transformación de un ex basural en un polo energético es un ejemplo concreto de desarrollo con impacto positivo”.

La Empresa Mendocina de Energía tiene a su cargo la planificación integral, el proceso licitatorio y el control de la obra. El gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop, destacó que “este proceso refleja la confianza del sector privado en proyectos sólidos, con reglas claras y una gestión técnica rigurosa”. Asimismo, remarcó que “Emesa garantiza transparencia en cada etapa, asegurando el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad previstos”.

El concurso público fue lanzado por Emesa, que dispuso los pliegos desde el 30 de diciembre y estableció el cronograma de presentación y apertura de ofertas. El proyecto se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”, lo que implica que la empresa provincial será responsable de la ejecución, supervisión y entrega final de la obra en condiciones operativas.