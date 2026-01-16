Una multinacional china y otras 17 empresas, interesadas en construir el Parque Solar Guaymallén

Avanza el proceso de construcción del Parque Solar Guaymallén y 18 empresas , entre las que se encuentra una multinacional china que tiene asiento en Argentina, realizaron una primera visita la predio dónde se instalará el complejo de energía distribuida de la Municipalidad de Guaymallén.

Esta semana fue el primer encuentro, del cual participaron funcionarios municipales, de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y los representantes técnicos de las empresas, en la zona de 10 hectáreas en la que se instalarán los paneles solares. El 20 de febrero habrá una nueva visita al predio.

El proyecto de la Municipalidad de Guaymallén es una iniciativa para transformar el antiguo basural de Puente de Hierro en un centro generador de energía limpia. La potencia del Sistema Voltaico de Generación Distribuida será de 5,4 MW de potencia. Con esa generación se cubrirán las necesidades energéticas de todos los servicios municipales incluyendo la energía necesaria para prestar el servicio del alumbrado público.

Emesa ya lanzó el concurso público para que la construcción del Parque Solar y anunció que los pliegos están disponibles para consultas de las empresas interesadas desde el 30 de diciembre pasado . Se pueden hacer consultas al correo electrónico [email protected] , indicando en el asunto “Consultas PS Guaymallén”. La presentación y apertura de ofertas será el 18 de marzo de 2026.

En octubre pasado, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el gerente general de EMESA, Mauricio Pinti, firmaron un convenio por el que la municipalidad encargó a Emesa la ejecución y realización de estudios de prefactibilidad, gestiones técnicas y administrativas para la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas para la provisión, instalación, supervisión y habilitación de un Sistema Fotovoltaico de Generación Distribuida.

El proyecto del Parque Solar Guaymallén fue anunciado oficialmente el 30 de septiembre pasado durante la presentación del Plan Bienal de Obra Pública de Guaymallén en el Hotel Hilton, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo.

image Marcos Calvente y Mauricio Pinti Clop.

Por este convenio Emesa llevará adelante todas las tareas necesarias para la ejecución y puesta en marcha del parque solar, en un sistema de construcción «llave en mano», que una vez finalizada la obra la entregará a la Municipalidad de Guaymallén.

de proyectos solares en la provincia: El Quemado, que actualmente construye YPF Luz, el del Pasip en Palmira y el Parque Solar Godoy Cruz.

La multinacional china y otras de renombre en Argentina y Mendoza que pelean por la obra

En total son 18 las empresas que pugnan por la obra. Entre las mencionadas, se encuentra Power China LTD, que pertenece a una corporación multinacional china con una sucursal en Argentina, parte de una gran empresa global de infraestructura energética.

En tanto, hay otras empresas reconocidas en Argentina con ventas y trabajos fuera del país, como la empresa de tecnología BGH, de la familia Garfunkel; o Everyray Latam y Intermepro, con impacto en países de la región.