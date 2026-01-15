Una fintech reposiciona su marca y refuerza su rol estratégico en la transformación del ecosistema antifraude

"Desbloquea con Koin” reflejan la evolución de la fintech como actor clave en la transformación de los servicios antifraude en la región.

Koin, fintech especializada en antifraude y soluciones de pago, presenta su nueva campaña de marca “Desbloquea con Koin”, que marca una etapa de crecimiento y consolidación en el mercado latinoamericano. Con esta acción, la compañía busca reforzar su rol estratégico, posicionándose como un socio que impulsa resultados, elimina barreras y crea conexiones seguras entre personas y empresas.

El concepto de “desbloquear” se refiere a la oportunidad de avanzar sin fricciones, superar obstáculos financieros o tecnológicos y generar confianza en las transacciones. En un contexto donde tanto los pagos digitales y el comercio electrónico como las amenazas a los mismos se expanden a gran velocidad, la empresa se propone facilitar la experiencia de compra y venta, combinando tecnología, seguridad y conveniencia en un entorno cada vez más desafiante.

Más que un cambio, se trata de un movimiento de fortalecimiento. Queremos reafirmar a nuestra empresa como un socio que facilita el crecimiento y la eficiencia a lo largo de todo el proceso de venta, tanto para una empresa como para un consumidor. Este nuevo posicionamiento refleja nuestra madurez y preparación para expandir nuestra presencia en toda Latinoamérica.

Con este relanzamiento, la compañía consolida su liderazgo en tecnología antifraude, reforzando su misión de brindar soluciones que permitan a las empresas aumentar sus ventas, mejorar sus tasas de aprobación y reducir las pérdidas por fraude. A través de herramientas basadas en inteligencia artificial y análisis de riesgo en tiempo real, la compañía procesa millones de transacciones de forma segura, disminuyendo falsos positivos y optimizando la conversión.

El nuevo posicionamiento de marca y la campaña. "Desbloquea con Koin” reflejan la evolución de la fintech como actor clave en la transformación de los servicios antifraude en la región. Con foco en la innovación, la seguridad y la expansión regional, la compañia se consolida como un aliado estratégico para empresas que buscan crecer en el entorno digital y ofrecer experiencias de compra más fluidas, seguras y accesibles.