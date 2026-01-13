La cultura del feedback: por qué las empresas que escuchan producen y ganan más

El feedback frecuente y bien gestionado fortalece equipos, mejora resultados y es una ventaja clave para el desarrollo y la competitividad organizacional.

Las organizaciones que fomentan esta cultura de feedback tienen resultados muy poderosos.

En un contexto empresarial más dinámico, cambiante y quebradizo, el feedback se consolida como una herramientas poderosas para impulsar el rendimiento, la motivación y el desarrollo profesional dentro de las organizaciones. No es solo una conversación entre líderes y colaboradores, sino de un espacio de aprendizaje y reconocimiento que permite identificar oportunidades de mejora, valorar logros y alinear expectativas.

Las empresas que generan espacios de retroalimentación frecuente logran equipos más comprometidos, ágiles y preparados para afrontar cambios. En este sentido, el feedback deja de ser un mecanismo correctivo para convertirse en un motor de crecimiento y cultura organizacional positiva. A pesar de su importancia, muchas organizaciones aún no logran instalar prácticas estructuradas de feedback. Ahora, ¿Por qué se da esto? diría que principalmente por tres cuestiones:

Es incómodo: es entonces más fácil optar por evitar enfrentarse a conversaciones cruciales.

Se percibe como un enfrentamiento: en donde se activan los mecanismos de defensa pasando la oportunidad de ser un lugar de construcción para pasar a ser una dinámica percibida como ataque.

Sentimos que la otra persona se puede ofender: cuando, en realidad, de propiciar la conversación acorde estaríamos ayudando al otro en un proceso de aprendizaje y desarrollo personal. OIP (10) Las empresas que generan espacios de retroalimentación frecuente logran equipos más comprometidos. Archivo. El feedback es motor de crecimiento Es entonces donde emerge el desafío que tienen los líderes hoy de formarse en habilidades conversacionales, para generar espacios seguros de aprendizajes, para contribuir al desarrollo del otro y hasta para desafiar el statu quo. Para esto, se necesita crear una cultura de feedback, como una serie de conversaciones frecuentes y significativas, y no como un solo mero espacio anual y obligatorio.

Las organizaciones que fomentan esta cultura de feedback tienen resultados muy poderosos:

Mejoran el desempeño individual y colectivo, ya que al ofrecer una mirada constructiva sobre el trabajo realizado, el feedback ayuda a corregir desvíos a tiempo y potencia habilidades.

ayuda a corregir desvíos a tiempo y potencia habilidades. Fortalecen la comunicación interna. Cuando existe una retroalimentación abierta y respetuosa, los equipos desarrollan mayor confianza y transparencia.

Reducen la conflictividad de las relaciones por malos entendidos, o por situación como: “me lo hubieras dicho antes”

Mejoran la coordinación de acción con otros y acelera entonces la toma de decisiones.

reconocen al otro en tiempo y forma, aumentando considerablemente el sentido de pertenencia, mostrando mayor compromiso y productividad.

Ayudan al desarrollo profesional permitiendo que las personas identifiquen sus fortalezas y áreas de mejora, trazando planes de desarrollo más efectivos y alineados con los objetivos del negocio. iStock-1363104923-1-1-1024x576 El feedback ayuda a corregir desvíos a tiempo y potencia habilidades. Archivo. El feedback potencia habilidades Las compañías con prácticas de retroalimentación permanente promueven ambientes donde el aprendizaje es continuo, el error se convierte en oportunidad y la innovación encuentra suelo fértil. En un contexto de alta rotación laboral como el actual, invertir en diseñar e implementar en un cultura de feedback, con las habilidades interpersonales necesarias para hacerlo en asertividad e impacto positivo se convierten en una ventaja competitiva real de gestión.