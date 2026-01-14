El empleo privado volvió a caer en noviembre de la mano de una industria en crisis

El mercado laboral argentino volvió a mostrar en el mes de noviembre una contracción del empleo formal, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), publicada por la Secretaría de Trabajo.

El relevamiento sobre empresas privadas formales de más de diez trabajadores en los principales aglomerados urbanos del país, reportó que el empleo privado registrado cayó 0,1% respecto al mes anterior y en términos interanuales un 1,1%.

A partir de los datos del SIPA sobre empleo registrado privado, que marcó para el mes de octubre un total de 6.191.000 trabajadores, se puede establecer que la pérdida para noviembre alcanzó en promedio a más de 6.000 puestos de trabajo y en los últimos 12 meses afectó a más de 82.000 personas (sobre la base de 6.267.800 de noviembre de 2024).

El reporte detalló que la disminución del empleo fue más pronunciada en el interior del país (-0,2%), mientras que en el Gran Buenos Aires se mantuvo sin variación en relación con el mes previo.

En cuanto a los sectores de la economía, los más afectados fueron construcción, que marcó su quinta caída mensual consecutiva (-1,5%), y la industria manufacturera que sumó un nuevo retroceso (-0,2%).

Comercio, restaurantes y hoteles fue el único sector con crecimiento en noviembre, con un aumento de 0,4% mensual.

variación del empleo por sectores

Las grandes empresas fueron las que más despidos generaron

El reporte puntualizó diferencias según la dimensión de las firmas. En las empresas pequeñas (10 a 49 empleados) y las medianas (50 a 199) no se registró variación en noviembre, pero entre las empresas de más de 200 empleados, el empleo volvió a caer (-0,1%), acumulando un año sin crecimiento en este segmento.

En cuanto a las expectativas netas de contratación para los próximos tres meses son positivas, aunque quedaron por debajo de los niveles observados en los últimos doce meses. Mientras que sólo el 5% de las empresas esperan tener cambios en su dotación de personal, el 2,9% espera aumentarla y el 2,1% espera disminuirla, lo cual arroja unas expectativas netas positivas de 0,7%, una medición baja para los últimos 12 meses.