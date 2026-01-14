El Gobierno canceló tres empresas de medicina prepaga: cuáles son

El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, resolvió dar de baja a tres empresas de medicina prepaga con habilitación provisoria.

El Gobierno de Javier Milei decidió dar de baja a tres empresas de medicina prepaga que contaban con una habilitación provisoria para operar en el sistema de salud. La medida fue adoptada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y se suma a una extensa lista de compañías del sector que fueron canceladas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, superando ya las 100 bajas.

Cuáles son las empresas que no prestarán servicio Según detalla la norma, las empresas que perderán la habilitación son Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA). Estas entidades operaban con un permiso provisorio que ahora fue rechazado de manera definitiva por el organismo de control.

prepagas eliminadas del registro nacional.jpg Archivo Cuál es el argumento del Gobierno La decisión quedó formalizada a través de un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial. En el texto oficial, la SSS informó que “se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva de las entidades en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp)”, en referencia a las tres firmas alcanzadas por la resolución.

Desde el Gobierno explicaron que la medida responde a un proceso de reordenamiento interno del esquema de cobertura médica, con el objetivo de depurar el padrón de prestadores y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.