Nahuel Gallo fue citado a declarar la próxima semana en la causa contra Nicolás Maduro por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones

El cabo primero de Gendarmería fue convocado el 30 de abril para brindar testimonio en el expediente donde además está imputado Diosdado Cabello y otros exfuncionarios del chavismo.

El gendarme subrayó que todavía hay ciudadanos de distintas nacionalidades atravesando las mismas condiciones de aislamiento y falta de garantías que él sufrió durante sus 448 días de cautiverio.

El juez federal Sebastián Ramos citó para el próximo jueves 30 de abril al gendarme Nahuel Gallo para que declare como testigo en la causa contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, el ministro Diosdado Cabello y otras 12 personas, donde se investigan diversos hechos de represión contra opositores con prácticas que incluyen detenciones arbitrarias y torturas.

El testimonio de Gallo había sido solicitado a principios de marzo por el abogado Tomás Farini Duggan, quien representa a la querella de víctimas de violaciones a los derechos humanos residentes en Argentina. Pocos días después, Ramos hizo lugar al pedido, pero requirió al cuerpo de seguridad al que se encuentra afectado, un informe previo para evaluar si está en condiciones de prestar declaración bajo juramento.

Gallo, quien estuvo privado de su libertad por 448 días, fue detenido en la frontera de Venezuela con Colombia y trasladado sin proceso formal ni asistencia legal ni consular al Helicoide, un centro clandestino de detención en el oeste de Caracas, y posteriormente trasladado a la cárcel "Rodeo 1", ambos lugares bajo el mando del actual ministro del Interior y de la Paz, Diosdado Cabello. Según sostiene la querella, las personas privadas de su libertad en esos espacios son sometidas a torturas, amenazas y traslados sistemáticos destinados a quebrar su voluntad.

La citación se da a pocos días de que el propio gendarme, a través de un abogado de la fuerza, solicitó ser reconocido formalmente como acusador particular y víctima en la causa. Ramos hizo lugar al pedido de la querella tras considerar que la declaración del efectivo podría aportar su conocimiento sobre los sucesos “denunciados como ejecutados por la estructura del Estado venezolano” y que forman parte de una investigación que apunta a determinar la existencia de una “violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte de sus autoridades”.

Fuentes judiciales confirmaron que de la audiencia que encabezará el magistrado Ramos, a realizarse de forma virtual, participarán el fiscal Carlos Stornelli y el querellante Tomás Farini Duggan. En tanto, Fernando Sicilia, abogado de Justo José Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, único imputado de la causa en presentar defensa, pidió estar en la audiencia, pero hasta el momento no fue ni autorizado, ni notificado.