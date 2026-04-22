Sergio Uñac, lanzado como candidato, pidió una PASO en el peronismo: "El liderazgo se tiene que dirimir"

Mientras el Gobierno nacional quiere avanzar con la eliminación de las PASO , el senador por San Juan y exgobernador Sergio Uñac , pidió una interna en el peronismo para definir la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner . "El liderazgo se tiene que dirimir de una manera democrática, en una interna abierta", indicó.

Por su parte, Ulac, que tiene un vínculo fluido con Cristina Kirchner, también va por la carrera presidencial y es uno de los dirigentes del peronsimo anotados para competir por la presidencia en la elección del año que viene. En ese contexto, pide una definción de la interna por la vía electoral.

“Tanto Cristina Kirchn como Axel Kicillof tienen un lugar ganado", introdujo el senador por San Juan en una entrevista con la señal de streaming de Diagonales. "Cristina por lo que logró como presidenta y el gobernador por su rol al frente de la provincia de Buenos Aires".

En ese sentido, sumó su propuesta: "Ahora, me parece que a la conducción del peronismo hay que agregarle una mirada federal".

En caso de ser el candidato, Uñac no será fácil de digerir para ciertos sectores del peronismo. Su buen vínculo con las empresas mineras derivó en que el exgobernador votara a favor de la Ley de Glaciares.

Además, en la Cámara alta tampoco se presenta como una de las voces más altas en contra del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, se propone como una de las alternativas moderadas y federal para competir por la presidencia en 2027.