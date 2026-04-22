A los gritos y con un juguete: el increíble "last dance" de José Luis Ramón en la Legislatura

Esta semana jurarán los nuevos diputados y senadores provinciales, quienes fueron elegidos en las últimas elecciones del 2025 y que renovarán la mitad de los integrantes de las cámaras de diputados y senadores por los próximos 4 años.

De esta forma, 19 senadores y 24 diputados están cumpliendo sus últimas horas de sus mandatos. Uno de ellos es José Luis Ramón, diputado provincial de Protectora Fuerza Política, quien no llegó a los votos necesarios para renovar su banca hasta el 2030.

El extrovertido legislador, conocido también por haber llegado al Congreso de la Nación con una campaña con una frazada al hombro (en contra de los tarifazos en los servicios y para pedir por la zona fría), tuvo su "last dance" este miércoles en la sesión donde se discutió la reforma de la Constitución .

Ramón no solamente se pronunció en contra de la reforma, al sostener que se estaría incumpliendo una orden judicial de la Suprema Corte, sino que lanzó un fuerte discurso -de pie- en contra del radicalismo y del gobernador Alfredo Cornejo, con algunos pasajes a los gritos enfrentándose a otros legisladores. Incluso llevó una espada de juguete (tipo Minecraft) que utilizó en su alocución, plagado de chicanas contra el oficialismo.

El discurso de Ramón se centró en acusar al Gobierno de ir a la Justicia y a la propia Legislatura para "opacar" el proceso de autonomía municipal de San Rafael, tras perder en las elecciones en la categoría de elección de convencionales constituyentes por 4 puntos (41,5% a 38,8%).

"El gobernador de la provincia lo que no puede arreglar en el campo de batalla, porque se lo llevaron puesto, lo arregla en dos escritorios: en la Corte y en la Legislatura", lanzó Ramón, y se refirió al conflicto de poderes que presentó el radicalismo en la Corte por supuestas irregularidades en el proceso de autonomía municipal de San Rafael.

En su discusión con el radicalismo, dijo que "con la lapicera, van a aprobar hoy la modificación de un artículo de la Constitución. El Gobernador tiene sumadas todas las instituciones de la provincia. Es como el poder monárquico previo a la Revolución Francesa. Es como un monarca, que no quería que los turcos del sur tengan más poder que él", lanzó en referencia a los hermanos Emir y Omar Félix.

"Sigan a los gritos", les dijo a los radicales, quienes salieron a su cruce, y los acusó de "cobardes". "Me interrumpen porque no tienen razones, ni ellos ni los aliados que les darán los dos tercios".

Acto seguid, sacó una espada de juguete: "Los vikingos dirimían sus problemas en el campo de batalla, que serían las elecciones. Pero este Gobernador quiere dirimir en un escritorio, con el talero que tiene como poder. Yo prefiero ser un vikingo y resolver las cosas en un campo de batalla, no en los escritorios".

"Hoy lo que se está haciendo es un desastre. Más allá que creemos en el sistema de la autonomía de los municipios y que hay que avanzar desde el pueblo, lamento a aquellos cobardes que se salen del campo de batalla para resolverlo en un escritorio. El voto de Protectora Fuerza Política al gobernador de la provincia, es negativo", finalizó.

Finalmente, ante algunos comentarios de diputadas que se ofendieron con su discurso, señaló: "En ningun momento he tenido la pretensión de afectar el honor de los colegas diputados y he participado de un gobernador de la provincia, del que dije todas las cosas que dije, porque me calificó de 'chanta"'.

Y agregó: "Siempre voy a dar, adentro o afuera de este recinto, debates intelectualmente honestos. De manera que, si alguna palabra he dicho en lo personal, tenga mis disculpas, y si quiere, haga una cuestion de privilegio para que se me sancione como corresponde. Pero aquellos que somos caballeros, no voy a ser objeto de una crítica de esta naturaleza, porque no es mi intención ni mi estilo".

Moción en contra

Antes de ese discurso, Ramón presentó sin éxito una moción -acompañado por el peronismo- para intentar suspender el proceso de discusión de reforma de la Constitución en Diputados.

El legislador retrotrajo la discusión a la presentación que realizaron el presidente de la Cámara de Diputados; Andrés Lombardi; y la vicegobernadora, Hebe Casado, contra la municipalidad de San Rafael en la Suprema Corte para evitar que avance la redacción de la Carta Orgánica municipal sin contar con el aval de la ciudadanía, donde habían asegurado que desde la comuna habían incurrido en irregularidades y también que se habían "arrogado" facultades del Poder Legislativo.

Ante esto, Ramón expresó que la Justicia "ordenó suspender el procedimiento y mantener el estado de situación actual" tanto del municipio como también de la Legislatura hasta que la Suprema Corte resuelva este conflicto de poderes.

"Si seguimos adelante, estaríamos cometiendo el delito de desobedecer una orden judicial", planteó el legislador de Protectora.

Germán Gómez, diputado del PJ, acompañó el planteo de Ramón y dijo que "jurídicamente no es una cuestión opinable. La legislatura ha dicho a la Corte que San Rafael se arrogó cuestiones vinculadas a la autonomía municipal. No sólo la municipalidad no puede hacer nada, sino tampoco la Legislatura que no debería avanzar en el tratamiento de una ley que es el foco central de lo que se planteó en la Corte", agregó, en términos de la discusión por la necesidad de la reforma del artículo 197 de la Constitución de Mendoza.

En defensa de la posición oficial habló Franco Ambrosini, diputado radical, quien sostuvo en primer lugar que "no se está incumpliendo una orden judicial. La firmó un secretario, no es la Corte"; y acto seguido sostuvo que ese expediente en particular "hace referencia a San Rafael, cuando acá estamos hablando del artículo 197 de la Constitución de Mendoza. No hay incumplimientos", acotó.

La votación terminó echando por tierra la moción presentada por Ramón, con 32 votos en contra y 10 a favor.