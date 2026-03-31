El Gobierno escala el conflicto con San Rafael y va a la Corte: "Es una chastrinada"

El Gobierno de Mendoza presentó ante la Suprema Corte de Justicia provincial una demanda por conflicto de poderes en contra de la Municipalidad de San Rafael con el objetivo de frenar la elaboración de la nueva carta orgánica de la comuna. Las autoridades provinciales afirmaron que el proceso de autonomía que inició el departamento sureño y la elección de convencionales municipales “es una chastrinada” y que no se cumplieron los requisitos jurídicos exigidos por la Constitución.

A través de una conferencia de prensa en la Legislatura, la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi , dieron detalles de la presentación judicial.

El municipio gobernado por el peronista Omar Félix declaró el año pasado la autonomía municipal y convocó a través de una ordenanza del Concejo Deliberante a la elección de convencionales para redactar una nueva Carta Orgánica.

La elección se realizó el pasado 22 de febrero en simultáneo con la votación de concejales y se eligieron a los convencionales encargados de elaborar una suerte de “constitución” a escala municipal.

Ahora el Gobierno provincial inició una demanda judicial para frenar ese proceso, considerando que el municipio no cumplió con los requisitos constitucionales para avanzar con el proceso de autonomía.

Una “chastrinada”

La vicegobernadora Hebe Casado explicó los fundamentos para acudir a la Corte. “Consideramos que se ha desatado un conflicto de poderes a partir de la llamada a elecciones de convencionales para una carta constituyente en San Rafael. Intentamos defender la institucionalidad que caracteriza a Mendoza. Una familia feudal no puede llevarse por delante esta institucionalidad que tanto hemos cuidado”, expresó.

Hebe Casado Andrés Lombardi

“El proceso que se ha llevado adelante en San Rafael es una chastrinada”, manifestó la vice mandataria.

Indicó que decidieron avanzar ahora con la demanda judicial para no ensuciar proceso electoral que estaba en marcha y una vez concluida la elección tomaron las medidas ante la Corte.

“Llamar a una constituyente entre gallos y medianoche sin los dos tercios fue un desafío a la institucionalidad de Mendoza”, advirtió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, subrayó que “los mendocinos estamos convencidos y orgullosos de respetar nuestras instituciones y respetar las atribuciones que tiene cada uno de sus poderes. Mendoza no es Formosa, donde cada uno hace lo que quiere”.

En este sentido, el diputado radical planteó que “hay que avanzar en las autonomías municipales pero debe ser con reglas claras, con institucionalidad y con transparencia”. Sobre este punto resaltó que el Gobierno provincial presentará este miércoles una enmienda a la Constitución provincial para consagrar la autonomía municipal.

Los fundamentos de la demanda

“Se ha convocado a una elección de convencionales constituyentes municipales que no fue nunca convocada en el Boletín Oficial. La convocatoria estuvo cuestionada hasta 48 horas antes de realizarse la elección. Y una elección que se convocó con mayoría simple del Concejo Deliberante, cuando requería una mayoría especial de dos tercios”, explicó Lombardi sobre los fundamentos de la presentación.

Asimismo, sostuvo que esperan una rápida resolución “por la gravedad institucional que representa se resuelva lo más pronto posible”.

Si la Corte acepta tratar la demanda, podría dictar una medida para no innovar y suspender el funcionamiento de la convención Municipal encargada de redactar la nueva carta orgánica.