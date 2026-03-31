Las propiedades de Manuel Adorni: la Justicia citó a declarar a la escribana que avaló la compra del departamento de Caballito

Se trata de Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que certificó las operaciones de la familia Adorni para adquirir el inmueble de la calle Miró y la casa en el Country de Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

La Justicia citó a declarar a la escribana que avaló la compra de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, del departamento en Caballito que desató nuevas investigaciones.

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó este martes a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación de compra donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió su departamento en el barrio de Caballito el año pasado. Es la misma profesional que avaló la compra de la casa en el Country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

La investigación alrededor del departamento de Manuel Adorni La polémica alrededor de las propiedades de Adorni no se detuvo, al contrario. La crisis alrededor del vocero se profundizó luego de que este lunes se conociera que el funcionario había comprado el inmueble en Caballito por un monto declarado de 230.000 dólares.

La maniobra fue posible gracias a un préstamo de 200.000 dólares que -según quedó asentado en los registros oficiales- le hicieron las propias vendendoras. Se trata de dos mujeres de 64 y 72 años que afirmaron luego no tener relación alguna con él, según informó La Nación.

Tanto en esta operación como en la compra de la casa de Indio Cua en noviembre de 2024 -que figura a nombre de la mujer del vocero, Bettina Angeletti- Nechevenko puso su firma. Por eso, en medio de los cuestionamientos alrededor del incremento patrimonial del jefe de Gabinete, fue citada a declarar.

Una citación para después de Semana Santa Consultada por La Nación en la previa de su citación, la escribana se negó a declarar para no infringir el "secreto profesional".