Conflicto universitario: sindicatos dictan clases frente al departamento de Adorni por la crisis en la UBA

Sindicatos docentes y agrupaciones estudiantiles se movilizan este martes hacia la residencia del jefe de Gabinete en Caballito.

En el marco del paro nacional de 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, docentes y alumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan una jornada de clases públicas frente al edificio donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito.

La movilización comenzó a las 10:00 con una concentración en la Facultad de Filosofía y Letras (Puán 480). Desde allí, las columnas se desplazaron hacia la calle Miró al 500, locación donde el ministro coordinador vive junto a su familia, según trascendió tras sus recientes declaraciones públicas.

El contraste salarial: la UBA frente al patrimonio oficial El objetivo de la protesta es doble: por un lado, denunciar el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y, por otro, exponer lo que los sindicatos denominan un "marcado contraste" entre la realidad de los trabajadores y el estilo de vida de los altos mandos del Poder Ejecutivo.

Puntos clave de la denuncia gremial: