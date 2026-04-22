Reforma de la Constitución: la oposición intentó sin éxito suspender el proceso y sigue el debate

La Cámara de Diputados discute sobre tablas la reforma de la Constitución de Mendoza, a través de la enmienda del artículo 197, con el que se buscará consagrar las autonomías municipales en la provincia.

El radicalismo cuenta con los votos necesarios para la aprobación en la Cámara Baja y es lo que pretende impulsar en el transcurso de este miércoles. Por otro lado, el diputado Jorge Difonso presentó una alternativa donde propone dividir la provincia en regiones y agrupar los 18 departamentos en cinco zonas.

No obstante, el diputado de Protectora, José Luis Ramón, presentó sin éxito una moción -acompañado por el peronismo- para intentar suspender el proceso de discusión de reforma de la Constitución en Diputados.

El legislador retrotrajo la discusión a la presentación que realizaron el presidente de la Cámara de Diputados; Andrés Lombardi; y la vicegobernadora, Hebe Casado, contra la municipalidad de San Rafael en la Suprema Corte para evitar que avance la redacción de la Carta Orgánica municipal sin contar con el aval de la ciudadanía, y aseguraron que desde la comuna se estaban "arrogando" de facultades del Poder Legislativo.

Ante esto, Ramón expresó que la Justicia "ordenó suspender el procedimiento y mantener el estado de situacion actual" tanto del municipio como también de la Legislatura hasta que la Suprema Corte resuelva este conflicto de poderes.

"Si seguimos adelante, estaríamos cometiendo el delito de desobedecer una orden judicial", planteó el legislador de Protectora.

Germán Gómez, diputado del PJ, acompañó el planteo de Ramón y dijo que "jurídicamente no es una cuestión opinable. La legislatura ha dicho a la Corte que San Rafael se arrogó cuestiones vinculadas a la autonomía municipal. No sólo la municipalidad no puede hacer nada, sino tampoco la Legislatura que no debería avanzar en el tratamiento de una ley que es el foco central de lo que se planteó en la Corte", agregó, en términos de la discusion por la necesidad de la reforma del artículo 197 de la Constitución de Mendoza.

En defensa de la posición oficial habló Franco Ambrosini, diputado radical, quien sostuvo en primer lugar que "no se está incumpliendo una orden judicial. La firmó un secretario, no es la Corte"; y acto seguido sostuvo que ese expediente en particular "hace referencia a San Rafael, cuando acá estamos hablando del artículo 197 de la Constitucion de Mendoza. No hay incumplimientos", acotó.

La votación terminó echando por tierra la moción presentada por Ramón, con 32 votos en contra y 10 a favor.

El proyecto de autonomía municipal del oficialismo

La iniciativa oficialista y que tendría su aprobación hoy -se necesitan los dos tercios- es el que plantea la necesidad de reforma del artículo 197 de la Constitución de Mendoza.

La enmienda promovida dispone entre otros puntos, que los municipios "podrán dictar sus respectivas Cartas Orgánicas Municipales, no pudiendo apartarse de los principios, competencias y limitaciones establecidos en el Artículo 199 de la presente Constitución”.

Además, en aquellos municipios que no dicten su propia Carta Orgánica, “continuará rigiendo la Ley Orgánica de Municipalidades”.

Alfredo Cornejo Andres Lombardi (2).JPG Alfredo Cornejo y Andrés Lombardi. Santiago Tagua/MDZ

La Carta Orgánica se dictará mediante una “convención convocada a tal fin, debiendo observarse para su declaración de necesidad, convocatoria, elección de convencionales y sanción, los mismos requisitos, mayorías y procedimientos establecidos por esta Constitución para su reforma”.

En el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales.

Se promueve que “en materia económico-financiera las Municipalidades tienen las rentas que determina esta Constitución y la Ley Provincial de coparticipación y tendrán la facultad de crear, modificar y percibir tasas retributivas por la prestación efectiva, individualizada o potencial de servicios públicos de su competencia,- contribuciones de mejoras originadas en el mayor valor de los inmuebles como consecuencia directa de la ejecución de obras públicas municipales y/o derechos y cánones por el uso del dominio público, el ejercicio del poder de policía municipal y la emisión de actos administrativos o licencias. No pudiendo cobrar impuestos de ningún tipo”.

En el texto, se deja explícito que la Provincia garantizará la participación municipal en el régimen de coparticipación conforme a la ley sancionada.

Otro aspecto que destaca como central, es el de “habilitar a los municipios a dictar sus respectivas Cartas Orgánicas Municipales. Tal posibilidad constituye, sin duda, la expresión más alta de la autonomía institucional”, dado que “una Carta Orgánica Municipal no puede ser una ordenanza más”, sino que “es la norma fundamental destinada para regir la vida misma del municipio".

El proyecto disidente y las 5 regiones de Mendoza

Por otro lado, el otro despacho que se presentó en minoría es de la autoría de Jorge Difonso y divide a los 18 departamentos en cinco grandes regiones, con el objetivo de reducir la cantidad de concejales.

En el texto, también se declara la necesidad de enmienda y reforma del artículo 197° estableciendo que “la administración de los intereses y servicios locales de cada uno de los departamentos estará a cargo de una municipalidad, compuesta por un Departamento Ejecutivo (Intendente) y otro departamento que será el "Deliberativo", de seis miembros y organizado en cinco regiones, cuyos mandatos durarán 4 años, renovándose el Departamento Deliberativo por mitades cada dos años, siendo elegidos en forma directa por el pueblo de la respectiva región”.

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Estas regiones son las siguientes: