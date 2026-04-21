Denuncian que la Caja Forense dejará sin cobertura a sus afiliados

El diputado de Protectora Fuerza Política, José Luis Ramón, cuestionó la decisión del directorio de la Caja Forense de Mendoza de finalizar el régimen de asistencia médica (RAM) que la entidad brinda desde hace décadas. La medida, prevista para el 30 de abril, impactaría en cientos de afiliados, en su mayoría personas mayores.

“Es un tema delicado porque se trata de más o menos, no tengo el número exacto, unas 300 personas afiliadas a la Caja Forense y a este régimen de asistencia médica desde hace muchas décadas. Pero no son solamente esas 300 afiliados, porque cada uno de esos afiliados tiene beneficiarios”, señaló Ramón en MDZ Radio .

El diputado advirtió que el universo afectado incluye principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: “La gran mayoría de estas personas son mayores de edad, son viudos y viudas de personas que han estado en actividad en su momento”. En ese sentido, remarcó que “ninguna obra social los aceptan, porque son personas que generalmente son mayores de edad”, por lo que “quedan fuera del sistema”.

El legislador sostuvo que la determinación de poner fin al sistema contradice lo resuelto previamente por la propia institución. “En el año 2010, una asamblea extraordinaria resolvió que era inviable la continuidad del sistema desde el punto de vista económico”, explicó, pero aclaró que en ese mismo ámbito “se resolvió algo muy, pero muy importante, que era que se terminaba el sistema” para nuevos ingresos, mientras que “respecto de los afiliados existentes en 2010, se iba a continuar hasta que el último de los afiliados falleciera o renunciara”.

Sin embargo, cuestionó que “el año pasado, de una manera muy rara, el directorio, que no son más de siete miembros, resolvió dar por terminado esto”, y agregó que “en diciembre del año 2025, estos siete directores de la Caja Forense resolvieron terminar con este sistema”.

Para Ramón, el problema es económico, pero no justifica la medida: “El sistema no da, pero ¿qué se resolvió en la asamblea extraordinaria de todos los socios? (…) que hasta el último afiliado iba a ser atendido como corresponde, con los fondos que corresponden a la Caja Forense, es decir, hay un superávit”.

Acciones judiciales y advertencia por el 30 de abril

Frente a este escenario, indicó que avanzaron con presentaciones judiciales. “Se inician las acciones judiciales, no por el tema de alguna picardía (…) sino por el tema de que son seres humanos, personas que se van a quedar varadas”, afirmó.

Además, detalló que ya hay intervención judicial: “Las demandas que han ingresado, los jueces de primera instancia le han dado un traslado para que den alguna explicación en la Caja Forense”, y anticipó que “la justicia va a tener que resolver alguna medida de protección”.

Respecto a la fecha límite, fue categórico: “El 30 de abril del 2026, según esa acta del directorio de la Caja Forense, se terminó el RAM”. No obstante, expresó su expectativa de que la decisión sea frenada: “Yo espero que los jueces le pongan un freno a esta situación. No puede ocurrir lo del 30”.

Finalmente, criticó con dureza al directorio: “Es una barbaridad que se le ocurrió a estos señores de ponerle fecha de finiquito total, dejando en situación de ningún tipo de previsibilidad a personas mayores”, y concluyó: “Se trata de personas humanas que están en condiciones de vulnerabilidad (…) eso es lo que queremos que ocurra”.