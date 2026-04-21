El PJ quiere preservar el "banco" de Mendoza con fondos del resarcimiento y regalías mineras

Legisladores del peronismo (PJ) presentaron un proyecto de ley que busca fortalecer y recuperar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) , una herramienta que fue creada hace más de 30 años por la Ley 6.071 para promover la inversión productiva, el desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia.

La iniciativa surge ante el proceso de desfinanciamiento y pérdida de centralidad que ha sufrido el Fondo en los últimos años, lo que ha limitado su capacidad de acompañar a pequeñas y medianas empresas y de sostener el entramado productivo mendocino.

Según datos oficiales del ministerio de Hacienda, de los U$S 1.000 millones que manejaba el FTyC en la década del '90, actualmente no financia más de U$S 25 millones en total, lo que representa a un disminuido 2,5%.

Si bien aún no está resuelta la idea del gobierno de Alfredo Cornejo respecto al futuro del "banco mendocino", desde el Partido Justicialista entienden que debe mantenerse la estructura y fondear má al organismo, teniendo en cuenta que desde allí se han capitalizado productores y pymes para mejorar su economía y adquirir tecnología y equipamiento, entre otros.

De hecho, el proyecto del peronismo "capitalizar" al Fondo, mediante la incorporación de dos nuevas fuentes de financiamiento:

Una transferencia de U$S 20 millones del Fondo de Resarcimiento

La asignación de un porcentaje de regalías mineras

“Creemos que del Fondo de Resarcimiento se pueden disponer U$S 20 millones para el Fondo de la Transformación, y también destinar un porcentaje de regalías para financiar el desarrollo productivo en toda la provincia”, señaló la senadora santarrosina, Mercedes Derrache.

Destacó también la necesidad de que estos recursos impacten en toda la matriz económica.“Las regalías deben colaborar con el desarrollo productivo de otras áreas, no solo la minería, sino también la vitivinicultura, la ganadería, la industria, el comercio y el turismo”.

El proyecto también establece que los recursos deberán destinarse prioritariamente al financiamiento de proyectos productivos, con foco en pymes, reconversión productiva, agregado de valor y desarrollo territorial.

Desde el justicialismo señalaron que el Fondo "constituye una herramienta clave para garantizar el acceso al crédito en un contexto donde el financiamiento privado resulta insuficiente, y que su debilitamiento implica resignar una política activa de desarrollo económico". Remarcaron que distintas entidades del sector productivo han advertido sobre la importancia de sostener y fortalecer este instrumento, por su impacto directo en la inversión, la innovación y la generación de empleo.

“Creemos fundamental esta herramienta para la Mendoza productiva, para acompañar a nuestras pymes y pequeños productores. Por eso trabajamos en un proyecto que permita capitalizar el Fondo y devolverle un rol trascendental en la economía de la provincia”, añadió Adriana Cano al destacar el trabajo conjunto entre diputados y senadores para avanzar en una propuesta que permita recuperar el rol del Estado en la planificación y promoción del desarrollo productivo.

Los senadores peronistas Mauricio Sat, Adriana Cano, Gerardo Vaquer, Helio Perviú y Félix González La Legislatura había presentado informes sobre supuestas deudas del casino del Este. Marcos Garcia / MDZ

En una línea más crítica, el diputado Germán Gómez cuestionó con dureza la situación actual del Fondo, al sostener que es "una herramienta muy importante que este gobierno se encargó de destruir. Hoy no hay herramientas para la producción”.

Y advirtió “Sin financiamiento es imposible generar un modelo productivo distinto. Han destruido una herramienta clave para el desarrollo de Mendoza”.

El proyecto contempla además la incorporación de financiamiento para infraestructura productiva estratégica, como el sistema de riego, reconociendo el rol central del agua en la producción mendocina y en el desarrollo de las economías regionales.

Qué prevé el Gobierno Provincial con el Fondo para la Transformación

La decisión de "redefinir" el FTyC, cuyo futuro aún no está resuelto por el Poder Ejecutivo y por la cual se necesita sí o sí que tenga aval de la Legislatura, se complementa con otros problemas, que es el de dónde debería salir el dinero para estos créditos, en un contexto en el cual la recaudación de Mendoza -y también coparticipación- viene en caída.

"El recupero de esos pocos créditos casi que no alcanza a cubrir el gasto de funcionamiento del Fondo. Para que pueda dar más créditos, depende del presupuesto de la provincia", sintetizaron.

De esta forma, agregan que "una cosa era dar créditos con el producido de un juicio de regalías mal liquidadas, pero otra cosa es que la provincia recaude los Ingresos Brutos más los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor) para prestarle al resto".

Fondo para la Transformación y Crecimiento (FTyC). Prensa Gobierno. Fondo para la Transformación y Crecimiento (FTyC). Prensa Gobierno.

El Gobierno, de igual manera, indica que actualmente "hay un sistema financiero" que entrega créditos a productores para este tipo de objetivos con buenas tasas, como lo hace el Banco Nación, y advierten que el Estado "no puede seguir asistiendo a empresas que no tienen acceso al sistema financiero porque algo mal han hecho".

Lo que tiene en mente el Gobierno es que el Fondo siga prestando una serie de herramientas a los productores, como por ejemplo el del subsidio de tasas a través de créditos de la banca pública y privada.

"Hoy el Fondo tiene U$S 40 millones de préstamos de bancos a tasas subsidiadas, y eso va a continuar", aclararon.

También seguirán las sociedades de garantía recíproca. "Hemos unificado trabajo entre Cuyo Aval, Mendoza Fiduciaria y el FTyC, por lo que para tener pymes sujetos de créditos, tenemos estas alternativas", indicaron.

Además, sostuvieron que seguirán "asistiendo a las pymes para que accedan a financiamiento genuino, con balances en orden, activos a sus nombres y que entiendan y sepan cómo armar un proyecto de inversión con los flujos. Dado el contexto en el cual se acabó el capital y el sistema financiero está funcionando, tenemos que cambiarlo", acotaron.