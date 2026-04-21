El fuerte reclamo del arzobispo de Mendoza a la política en la misa homenaje al papa Francisco

El arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo toma protagonismo nacional por su rol como presidente de la Conferencia Episcopal y, en ese rol, cuestionó el lenguaje agresivo de la política y, además, por las políticas sociales. Colombo ya había tenido manifestaciones en ese sentido y hoy en la misma para recordar al papa Francisco tomó sus palabras para describir la realidad.

Colombo presidió una ceremonia cargada de señales políticas, pues estuvieron los principales funcionarios del Gobierno nacional, de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Javier Milei está de viaje y por eso el principal funcionario fue el jefe de Gabinete Manuel Adorni. “Mucho nos hemos lamentado de no haberlo tratado bien, de haber sido mezquinos como sociedad e incluso como Iglesia, al no acoger sus propuestas bien inspiradas, al desconfiar y retacear nuestro apoyo a tantas iniciativas en favor de nuestro pueblo. Nos queda aprender de una buena vez y no seguir castigándonos con la indiferencia, el desinterés, la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos”, dijo Colombo ante la cúpula política nacional.

El discurso del arzobispo parece ir a contramano de lo que impulsa el Gobierno nacional y por eso retumbó como reclamo. Milei lo recordó en Israel y en su mensaje dijo que le pidió perdón. Colombo aprovechó para tomar palabras del papa. “Francisco nos propuso asumir los desafíos pastorales que conllevan, en particular, la situación de los excluidos y descartados, así como el protagonismo de los movimientos sociales como articuladores de la solidaridad profética de los pobres”. Y ahondó en otros reclamos, tomando las palabras de Bergoglio para que “los trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuro, todos los ancianos una buena jubilación, todas las mujeres igualdad de derechos.

Colombo es un sacerdote con activa participación en temas sociales, políticos y ambientales. Bajo su conducción, la Iglesia de Mendoza generó reclamos por las personas en situación de calle y tiene, por ejemplo, una visión crítica sobre temas sensibles como la minería. Por eso generó rispideces indirectas con el Gobierno.

Como presidente de la Conferencia Episcopal ha firmado documentos críticos sobre la situación social.

Misa papa

En la celebración, también mencionó la frustrada visita de Francisco a Argentina durante su papado. “Nos hemos referido reiteradamente al viaje que no realizó para visitarnos. Más allá de las múltiples posibles razones invocadas, creo que nunca se fue del todo de su Patria porque permaneció como un interlocutor permanente en nuestras mesas y en nuestra vida social. Siguió poniéndole nombre a los temas difíciles e inventando palabras para expresar contenidos que nos fueran comprensibles y nos sacudieran de las modorras conceptuales —muchas veces vacías y desinteresadas de todos y de todo—, dejando caer las formalidades que fueran un lastre a la hora de afrontar un problema, y llamándonos a reconocer la complejidad de la trama que nos toca habitar y a “aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso”, dijo Colombo.