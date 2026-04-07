Quieren dejar sin cobertura médica a casi 300 abogados y procuradores jubilados

En una circular con fecha del 31 de marzo pasado, la Caja Forense de Mendoza informó a sus afiliados el cierre definitivo del Régimen de Asistencia Médica (RAM) a partir del 30 de abril de 2026. Es decir que unos 300 jubilados abogados y procuradores deberán decidir migrar a OSEP - Obra Social de Empleados Públicos-u otra obra social porque se quedarán sin cobertura médica.

Esta decisión del directorio ha generado cuestionamientos jurídicos por posible violación de derechos adquiridos y podría causar demandas judiciales. La Caja argumentó su decisión en que el RAM era solo un “fondo subsidiario y extraordinario” financiado con aportes voluntarios y excedentes, y que mantenerlo pondría en riesgo las jubilaciones y pensiones protegidas por la Ley 5.059.

Con menos de 300 beneficiarios, según el documento, no podía “diluir eficazmente los riesgos y costos crecientes de la salud”. Por eso, ofrece una “transición voluntaria” a OSEP (para quienes ya la tengan) o a cualquier otra obra social, manteniendo la antigüedad según la Resolución 163/2018.

En ese sentido, en el escrito del directorio, asegura que: "El convenio con OSEP le permitirá acceder a una red de prestadores mucho más amplia, mayor infraestructura sanatorial y una cobertura integral que el RAM, por su escala limitada, ya no podía garantizar en lo inmediato sin poner en riesgo los haberes jubilatorios".

Además, advierte que: "nuestro equipo administrativo se pondrá en contacto durante este proceso de cierre y baja del Régimen de Asistencia Médica, continuando desde la Caja con la asistencia administrativa de nuestros colegas y sus familias, para los trámites que se requieran, en el marco del convenio con OSEP". Por lo tanto dejó en claro que es una decisión tomada el cierre del RAM.

Los cuestionamientos jurídicos a la medida contra jubilados

De acuerdo indicaron abogados consultados por MDZ, la decisión del Directorio de la Caja podría ser impugnada judicialmente, ya que la Ley 5.059 prioriza la protección del patrimonio previsional, pero no autoriza expresamente eliminar un beneficio asistencial sin aprobación de la asamblea ni sin un plan de transición que garantice continuidad real de la cobertura. Además, el derecho a la salud goza de protección constitucional y convencional, argumentan desde el ámbito jurídico.

Además, hacen otras observaciones. Muchos afiliados poseen OSEP como cobertura principal y el RAM como complemento (cobertura adicional que pagaron durante años). "La Caja no puede suprimir unilateralmente un beneficio que formaba parte del paquete previsional y asistencial por el cual los profesionales aportaron. Disolver el RAM implica forzarlos a perder una cobertura que ya tenían, lo que afecta derechos adquiridos", expresaron.

Por otro lado, para los afiliados que solo contaban con el RAM, "el cierre equivale a una obligación de facto de contratar otra obra social. La “voluntariedad” es aparente: o migran o quedan sin cobertura médica. Esta situación, de acuerdo sostienen los letrados consultados, " viola el principio de que nadie puede ser compelido a cambiar de régimen asistencial de manera abrupta, especialmente cuando se trata de un beneficio histórico regulado por el propio reglamento de la Caja", sostuvieron.

Por último aclararon que: "La mayoría de los afiliados a la Caja Forense son profesionales jubilados o en edad avanzada, muchos con patologías preexistentes (diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, oncológicos, etc.). Para ellos, el cambio forzoso implica un aumento significativo de costos (la cuota RAM era subsidiada por la propia Caja), la pérdida de una red de prestadores conocida y adaptada a sus necesidades y la búsqueda de una prepaga u obra social nueva que hará hasta lo imposible para no darles cobertura. “el negocio de las prestadoras de salud, son los sanos, no los enfermos".

Los servicios de cobertura médica que ofrecía el RAM

De acuerdo a la página web de la Caja Médico Forense, el RAM ofrece:

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