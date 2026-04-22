Asumieron los nuevos concejales de la Ciudad de Mendoza: así quedó conformado el Honorable Concejo Deliberante
Los concejales electos en las elecciones del pasado 26 de octubre asumieron sus bancas en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.
Juraron los seis concejales que resultaron electos en la Ciudad de Mendoza en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, en los que el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso con más del 50%. De este modo, quedó oficializada la conformación del nuevo Honorable Concejo Deliberante (HCD).
Cabe recordar que en dichas elecciones, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo el 55,92% de los votos, lo que le permitió ganar cinco de las seis bancas del Honorable Concejo Deliberante que estaban en disputa. Por su parte, Fuerza Justicialista Mendoza se quedó con la banca restante, al contabilizar el 17,92% de los sufragios.
Quiénes son los nuevos ediles del Honorable Concejo Deliberante de Ciudad
En presencia del intendente Ulpiano Suarez, juraron Cecilia Rodríguez, Maximiliano Garrido, Carla Ernani, Tomás Dris y Laura Villarreal Occhionero, todos ellos pertenecientes al bloque La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
Además, tambié juró Gustavo Coleau, de Fuerza Justicialista Mendoza, quien renovó su mandato.
Quiénes finalizaron su mandato
Por su parte, quienes culminaron sus mandatos son: Alejandra Weintraub, Francisco Centorbi, Gladys Rodríguez y Susana Palmieri, de Cambia Mendoza; junto a Lucas Carosio, del PRO.
Cómo quedó conformado el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza
Con el recambio de ediles oficializado, la conformación del HCD es la siguiente:
- Marcelo Rubio, del Frente Cambia Mendoza. Su mandato finaliza en 2027
- Cielo Daou, del Frente Cambia Mendoza. Su mandato finaliza en 2027
- Rafael Bazán, del Frente Cambia Mendoza. Su mandato finaliza en 2027
- Ernesto Giménez, del Frente Cambia Mendoza. Su mandato finaliza en 2027
- Cecilia Rodríguez, de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Su mandato finaliza en 2030
- Maximiliano Garrido, de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Su mandato finaliza en 2030
- Laura Villarreal Occhionero, de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Su mandato finaliza en 2030
- Carla Ernani, de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Su mandato finaliza en 2030
- Tomás Dris, de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Su mandato finaliza en 2030
- Ricardo García, de Partido Verde. Su mandato finaliza en 2027
- Gustavo Gutiérrez, de Coalición Cívica + Ari. Su mandato finaliza en 2027
- Gustavo Caleau, de Frente Justicialista Mendoza. Renovó banca y su mandato finaliza en2030