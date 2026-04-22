Asumieron los nuevos concejales de la Ciudad de Mendoza: así quedó conformado el Honorable Concejo Deliberante

Juraron los seis concejales que resultaron electos en la Ciudad de Mendoza en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre , en los que el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso con más del 50%. De este modo, quedó oficializada la conformación del nuevo Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Cabe recordar que en dichas elecciones, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo el 55,92% de los votos, lo que le permitió ganar cinco de las seis bancas del Honorable Concejo Deliberante que estaban en disputa. Por su parte, Fuerza Justicialista Mendoza se quedó con la banca restante, al contabilizar el 17,92% de los sufragios.

En presencia del intendente Ulpiano Suarez, juraron Cecilia Rodríguez, Maximiliano Garrido, Carla Ernani, Tomás Dris y Laura Villarreal Occhionero, todos ellos pertenecientes al bloque La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Además, tambié juró Gustavo Coleau, de Fuerza Justicialista Mendoza, quien renovó su mandato.

Con presencia del intendente Ulpiano Suarez, juraron los seis nuevos concejales de la Ciudad de Mendoza.

Juraron los nuevos concejales del HCD de la CIudad

Quiénes finalizaron su mandato

Por su parte, quienes culminaron sus mandatos son: Alejandra Weintraub, Francisco Centorbi, Gladys Rodríguez y Susana Palmieri, de Cambia Mendoza; junto a Lucas Carosio, del PRO.

Cómo quedó conformado el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza

Con el recambio de ediles oficializado, la conformación del HCD es la siguiente: