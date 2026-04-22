El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento a Manuel Adorni dijo que el funcionario le debe US$65.000

El amigo de Manuel Adorni , Pablo Feijoo , declaró durante una hora ante el fiscal Gerardo Pollicita y remarcó que el jefe de Gabinete aún le adeuda 65.000 dólares por las refacciones que se hicieron en el departamento de la calle Miró al 500 en el barrio porteño de Caballito.

La suma mencionada por el hijo de una de las jubiladas no está documentada. Feijóo, quien habló de un "acuerdo de palabra", estuvo por espacio de una hora en el despacho de Pollicita, de quien respondió preguntas. El fiscal busca reconstruir en detalle cómo se concretó la operación: el estado real del inmueble al momento de la compra, el precio pactado y las condiciones de financiamiento. También está el encargado del edificio, mientras que otras testimoniales ya tienen fecha en agenda.

Pablo estuvo tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, que lleva el expediente junto al juez federal Ariel Lijo. Entró y salió de Comodoro Py con fuerte custodia de la Policía Federal y sin cruzarse con ningún periodista. Bajo juramento, Feijoo explicó que él financió todas las obras , 65.000 dólares en total, y que acordó recuperar ese dinero "por afuera" con el jefe de Gabinete. El arreglo era simple: cuando Adorni vendiera su departamento en avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, le devolvería el monto.

Las testimoniales por la investigación seguirán con la del hijastro de la otra propietaria del departamento, prevista para el 6 de mayo. Leandro Milano deberá aportar documentación clave: facturas, comprobantes de expensas y registros de mejoras realizadas en la vivienda. En paralelo, el testimonio de un contratista vinculado a obras en una propiedad del country Indio Cuá fue reprogramado para el 4 de mayo, a pedido de la defensa.

La venta del departamento de Caballito

Según surge del expediente, las vendedoras habían adquirido el departamento por 200 mil dólares y luego lo transfirieron a Manuel Adorni por 230 mil. El acuerdo incluyó un adelanto de 30 mil dólares y un financiamiento por el monto restante, bajo una hipoteca en cuotas que se encuentran bajo análisis judicial. La hipótesis es que podría haber existido un trato por fuera de los valores de mercado.

En ese punto, la declaración de Feijoo aparece como clave. La escribana que intervino en la compra sostuvo que existía un vínculo de confianza entre las partes, lo que explicaría la decisión de otorgar una hipoteca sin interés a un año.

Sin embargo, otros elementos suman dudas. El matrimonio de martilleros a cargo de la negociación afirmó haber tasado el inmueble en 345 mil dólares, muy por encima del valor de la operación. Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi señalaron que quienes participaron en la negociación se presentaban como inversores dedicados a comprar, reciclar y vender propiedades, una práctica conocida como “flipping”.

La investigación no se limita al departamento. El fiscal también analiza el nivel de gastos personales del funcionario y su entorno familiar. En ese marco, se detectaron múltiples viajes dentro y fuera del país, con destinos como Aruba, Punta Cana, Cancún, Nueva York y distintos puntos de la Argentina.

Para determinar si esos movimientos son compatibles con los ingresos declarados, se solicitaron informes a aerolíneas y agencias de turismo. El objetivo es reconstruir el detalle de cada operación: montos abonados, formas de pago, fechas y documentación respaldatoria. La recolección de esa información quedó en manos de la División Antifraude de la Policía Federal.