Ante el silencio de Manuel Adorni, el Gobierno impulsa "voceros temáticos" para defender la agenda libertaria

Hace casi un mes que Manuel Adorni no hace una conferencia de prensa y el resto del Gobierno se ha acoplado a ese silencio. Las denuncias judiciales contra el jefe de Gabinete provocaron que la gestión libertaria se quede sin vocero ya que ningún funcionario quiere someterse a que le pregunten sobre la supuesta corrupción del expanelista.

Pese a algunas insinuaciones, no está previsto que el ministro coordinador retome el contacto con los periodistas y su futuro se resolverá el 29 de abril, cuando se enfrente a los diputados en el Congreso en su informe de gestión . Será su prueba de fuego. Mientras tanto, la mesa política de la Casa Rosada busca recuperar la voz y contará con el regreso de los ministros a la primera fila.

En el marco del envío de proyectos al Congreso, los estrategas de Javier Milei diseñaron que los funcionarios más relevantes “sean los voceros temáticos” de la agenda oficial. Dependiendo el tema, volverán a los medios de comunicación y tienen previsto ir a Diputados y Senadores para respaldar los expedientes.

Algunos ejemplos. Cuando se trate la reforma del código penal, saldrán a la superficie la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y su par de Justicia, Juan Bautista Mahiques . Ocurrirá lo propio con el ministro del Interior, Diego Santilli , cuando se hable de la reforma electoral, que pretende eliminar o suspender las elecciones PASO.

La intención es que esta mecánica comience luego de “la final” que Adorni tendrá en el Congreso. Consideran que es “imposible” desviar la atención mediática hasta ese día, por lo que ese plan tardará al menos una semana en iniciarse.

“No podemos hablar. Me vas a preguntar de Adorni y no tengo por qué responder de eso”, dijo un relevante ministro, consultado pro MDZ en las últimas horas. Esa fue la misma frase que manifestaron otros miembros del gabinete en el último mes, provocando que, salvo Milei, ningún funcionario de renombre quiera exponerse más de la cuenta.

Con o sin Adorni, cambiará después del 29 de abril. La agenda de proyectos en el Congreso resultará sustancial para apalancar las iniciativas libertarias.

El exvocero responderá 4500 preguntas escritas de los legisladores, muchos de los cuales tomarán la palabra y le plantearán una confrontación directa y en vivo, en el marco de las denuncias por sus presuntas inconsistencias patrimoniales.

A “la guerra en Diputados” asistirán ambos Milei y se pidió la presencia completa del gabinete, en un intento de aunar fuerzas para medirse con la oposición, si hace falta.