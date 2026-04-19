Las internas y el caso Adorni golpean al Gobierno y obligan a Milei a reordenar la estrategia

El Gobierno atraviesa un cambio de clima político que contrasta con el impulso reformista que había exhibido semanas atrás. De proyectar un paquete ambicioso de transformaciones estructurales para 2026, el oficialismo pasó a un escenario de repliegue, con tensiones internas y señales de alerta en su frente político.

En ese contexto, una premisa ordena a las distintas vertientes del poder: sostener el rumbo y garantizar la reelección de Javier Milei.

En la Casa Rosada reconocen un viraje en el tono y en la estrategia. El entusiasmo inicial, alimentado por avances legislativos como la reforma laboral y otros proyectos de alto impacto simbólico, dio paso a una etapa más defensiva.

Pese a ese giro, dentro del oficialismo hay coincidencias básicas. Por un lado, la prioridad absoluta es sostener el capital político del Presidente. Por otro, existe consenso en que la actual crisis no responde centralmente a la marcha de la economía, sino a factores de índole política y comunicacional.

En ese diagnóstico interno aparece un nombre propio: Manuel Adorni. El escándalo que lo involucra es señalado como el principal factor que erosionó la narrativa oficial en la opinión pública.

Adorni, que había logrado consolidarse como uno de los voceros más visibles del discurso anticasta, se convirtió en un punto de tensión para el Gobierno. Sin embargo, su continuidad no está en discusión, respaldada por el círculo más cercano al Presidente.

El efecto colateral fue otro: la administración reconoce haber perdido eficacia en su estrategia comunicacional. Como respuesta, se decidió distribuir la vocería entre ministros y secretarios, que ahora deberán defender públicamente cada iniciativa del Ejecutivo.

PASO, tensiones y cálculo electoral

La discusión por la eliminación de las primarias abiertas (PASO) expone con claridad las dificultades del oficialismo para construir mayorías. El proyecto, impulsado por el núcleo duro del poder —con Karina Milei como figura central— encontró resistencias tanto en la oposición como en sectores aliados.

El rechazo del PRO terminó de complicar el panorama. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció a favor de sostener las primarias, y el bloque legislativo del partido anticipó que no acompañará su eliminación.

Lejos de clausurar el tema, esa negativa abrió otra lectura dentro del oficialismo: las PASO podrían transformarse en una herramienta para ordenar la competencia dentro del espacio opositor y explorar acuerdos con el PRO.

El factor Macri y la disputa por el liderazgo

En paralelo, la reaparición de Mauricio Macri introduce un elemento de incertidumbre en el tablero político. Su eventual candidatura es vista como un factor capaz de fragmentar el voto afín al oficialismo.

Incluso dentro del propio Gobierno hay sectores que advierten sobre el potencial impacto de esa jugada. Dirigentes cercanos al Presidente no descartan que Macri utilice esa posibilidad como herramienta de negociación, especialmente en distritos clave como la Ciudad de Buenos Aires.

En el PRO, en tanto, reconocen que una división del electorado podría complicar las chances del oficialismo, pero también admiten que no cuentan hoy con otra figura de peso similar para competir.

Un oficialismo en tensión permanente

El escenario que se configura es el de un Gobierno que, pese a mantener objetivos claros, enfrenta un entramado político más complejo de lo previsto. Las tensiones internas, la fragilidad de los acuerdos parlamentarios y el impacto de los conflictos públicos obligan a recalibrar la estrategia.

Con la reelección como horizonte, la administración Milei entra en una etapa donde la gestión política y la construcción de alianzas serán tan determinantes como las reformas que busca impulsar.