La mora alcanzó niveles récord: casi seis millones de personas tienen deudas atrasadas

La morosidad crediticia alcanzó niveles récord durante 2026 y se convirtió en uno de los principales puntos de debate entre especialistas. Aunque el Gobierno sostiene que el aumento de los incumplimientos “no representa ningún riesgo sistémico” , un análisis privado puso el foco en la persistencia del problema y en la dificultad que encuentran muchos deudores para recuperar una situación financiera normal.

Según un informe de Econviews , la mora del crédito bancario pasó de menos del 2% a casi el 8% en dos años , mientras que la correspondiente al crédito no bancario superó el 30% . Detrás de esos porcentajes, la consultora estimó que existen casi 6 millones de personas en mora , lo que representa aproximadamente uno de cada cuatro deudores del país con atrasos graves.

El problema se concentra principalmente en los hogares. La mora de las familias alcanzó el 12,8% , mientras que la correspondiente a las empresas se ubicó en 3,5% .

Uno de los principales datos del informe está relacionado con el tiempo que los deudores permanecen en situación irregular.

Según Econviews, casi la mitad de los morosos lleva más de un año en esa situación . A su vez, entre quienes consiguen ponerse al día, casi la mitad vuelve a incumplir sus pagos antes de que transcurran doce meses: "No es un atraso pasajero”, planteó la consultora al analizar la evolución de los deudores.

El dato muestra que el problema no se limita a personas que atraviesan un incumplimiento puntual, sino que existe un grupo importante que permanece durante períodos prolongados con dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

La morosidad de las familias no es un atraso pasajero

Quiénes son los principales morosos

El análisis de Econviews también buscó determinar si el aumento de la morosidad se explica por la incorporación de nuevos deudores. La conclusión de la consultora apunta en otra dirección: la mayoría de los morosos ya tenía crédito antes de entrar en dificultades.

“La mitad ya tenía crédito y estaba al día hace dos años”, señaló el informe. Ese grupo concentra el 84,4% del saldo irregular. En cambio, otro 25,6% de los morosos no tenía deuda, aunque representa apenas el 9,9% de los pesos en mora.

Por eso, para Econviews, el problema central no fue la aparición de nuevos deudores, sino el deterioro de la situación financiera de quienes ya tenían créditos y hasta ese momento cumplían con sus pagos.

Los jóvenes entran en mora más rápido

La edad también aparece como un factor relevante en el comportamiento de los deudores. De acuerdo con el estudio, los jóvenes ingresan en mora 3,6 veces más rápido que las personas mayores de 65 años.

Además, cuando los menores de 25 años caen en mora, el nivel de incumplimiento suele ser mayor. El 82% de los morosos menores de 25 años tiene todas sus deudas atrasadas, frente al 46% entre los mayores. Sin embargo, los jóvenes no son quienes concentran la mayor cantidad de dinero en mora.

Cuánto deben los morosos según su edad

La deuda mediana de los menores de 25 años se ubica en $280.000, mientras que desde los 35 años supera los $1,5 millones. La diferencia implica que los jóvenes representan una gran cantidad de personas con deudas relativamente pequeñas, mientras que el mayor volumen de dinero en situación irregular se concentra en las edades intermedias.

De esta manera, el informe de Econviews identifica dos fenómenos diferentes: los jóvenes tienen una mayor velocidad de entrada en la mora y un nivel de incumplimiento más extendido, pero los grupos de mayor edad concentran los montos más elevados.