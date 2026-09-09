Endeudamiento: 3 de cada 10 hogares recurrió a préstamos informales para consumo diario, según la UCA

El endeudamiento para gastos cotidianos se agudizó entre los hogares pobres y aquellos con "estrés económico", según datos de la UCA.

La mora afecta a casi 6 millones de argentinos. El endeudamiento se convirtió en uno de los temas económicos que más preocupa, en un contexto donde 3 de cada 10 hogares recurrió a préstamos informales para consumo diario, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA.

El presidente, Javier Milei, señaló, respecto a la tasa de morosidad, que gente se endeudó porque "se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no".

El estudio del ODSA-UCA muestra que, durante el tercer trimestre de 2025, el 27,4% de los hogares recurrió a familiares, amigos, financieras u otras fuentes para sostener sus gastos habituales. "No se trata de crédito para adelantar un consumo durable, sino de dinero prestado para cubrir la vida diaria”, aclararon en el documento.

“El endeudamiento de los hogares volvió a ocupar el centro de la escena pública. El debate reciente se concentró en el aumento de los atrasos en el pago de los créditos, pero detrás de ese fenómeno hay una situación anterior y menos visible. Es el momento en que el presupuesto corriente no alcanza y el hogar debe pedir dinero prestado para afrontar gastos habituales”, exresaron en el Observatorio que dirige Agustín Salvia.

Esa necesidad “se concentró donde los ingresos eran más bajos o insuficientes, en los hogares pobres, en los que perciben que sus ingresos no alcanzan y en los estratos socioeconómicos más bajos", continuó el estudio, que detalló lo siguiente: la incidencia fue de 44,4% entre los hogares pobres y de 22,4% en los no pobres.