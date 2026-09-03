La mora también alcanzó a Esmeralda Mitre: la millonaria cifra que debe y el inmueble que podría perder

LAM (América TV) reveló en las últimas horas el escandaloso conflicto vecinal y judicial que protagoniza Esmeralda Mitre . La mediática acumula una deuda sideral por falta de pago de expensas en su exclusivo departamento ubicado en la calle Copérnico, en la zona de Barrio Parque.

Según la información detallada en el ciclo, la morosidad comenzó a gestarse en el año 2024 y, tras la acumulación de intereses y expensas extraordinarias, la cifra total asciende actualmente a 92 millones de pesos .

La situación escaló a un nivel insostenible para el resto de los habitantes del lugar. Al tratarse de un edificio que cuenta con tan solo ocho departamentos en total, los altísimos gastos fijos que la actriz se niega a abonar recaen de manera directa sobre las siete unidades restantes. Mensualmente, el mantenimiento general del edificio exige alrededor de 7.300.000 pesos, de los cuales casi un millón y medio corresponden exclusivamente al inmenso dúplex en el que reside Mitre.

El daño económico infligido al consorcio es tan grave que derivó en la pérdida de la vivienda para uno de los habitantes. Según un chat privado entre los copropietarios, el hartazgo es total. "El propietario del segundo piso tuvo que vender el departamento porque no podía pagar las expensas de lo caras que están" , confesó uno de los vecinos en las conversaciones filtradas.

Además, una mujer que reside en un edificio lindero y comparte la misma administración, dialogó con el programa y fue tajante: "Está debiendo un choclo y lo sé porque tenemos la misma administración. Es recontra problemática" . Con gran indignación, la vecina sentenció: "Es una lástima porque ella no debería comportarse así con el apellido que tiene, es una deshonra para el apellido".

Frente a este insostenible escenario, el consorcio decidió iniciar acciones legales para llevar la propiedad a remate judicial y así poder cobrar el dinero adeudado. Si bien la sentencia de primera instancia falló en contra de Mitre, ella decidió apelar la medida. El 6 de noviembre de 2025, la Cámara de Apelaciones rechazó su recurso y ordenó avanzar con la ejecución del remate, pero el 28 de noviembre la mediática presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, lo que sus vecinos consideran una maniobra de su abogado para dilatar la inevitable decisión.

El origen de este rotundo descalabro financiero estaría íntimamente ligado a un fuerte conflicto familiar. En el informe explicaron que Blanca, la madre de Esmeralda, era quien se ocupaba de pagar regularmente las expensas de la vivienda. Sin embargo, la relación entre madre e hija se quebró de manera definitiva luego de un dramático episodio en el que la Justicia y médicos intervinieron para retirarla de su domicilio en ambulancia. Desde ese quiebre familiar, nadie más se hizo cargo de los pagos, dejando al consorcio al borde del colapso.