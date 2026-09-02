Conmoción: el último posteo que compartió Carla Jeffery, actriz de Disney, antes de su muerte

Carla Jeffery, actriz que participó en la película Zombies y también en la conocida exitosa serie ICarly murió a los 33 años.

Carla Jeffery falleció a los 33 años y la noticia fue confirmada con un comunicado que compartieron en sus redes sociales. La noticia generó una enorme conmoción en los Estados Unidos y se viralizó lo que fue el último posteo de ella antes del triste desenlace.

"Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, a la temprana edad de 33 años", expresaron en el comunicado la agencia que la representaba.

Por el momento no se sabe nada sobre su causa de muerte, aunque en los próximos días podrían darse a conocer. En redes sociales se viralizó uno de los posteos que realizó en el mes de julio y se la puede ver muy feliz junto a sus amigos.

El último posteo de Carla Jeffery antes de su muerte Carla Jeffery tenía 33 años. Instagram: @carlajjeffery. Ella se encontraba junto a sus amigos en el cumpleaños de Meg Donelly, quien fue compañera de ella en la película Zombies: "¡Qué noche! .. Espero que hayas tenido un cumpleaños increíble, @megdonnelly, ¡porque yo tuve una noche increíble! jaja ¡Siempre sabes cómo traer el estilo y la fiesta, reina!", fue el mensaje que Carla le dedicó a su amiga.