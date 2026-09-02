Dieron a conocer la causa del fallecimiento de Tim Curry: todos los detalles

En las últimas horas confirmaron finalmente el problema de salud que originó la muerte de Tim Curry, uno de los actores emblemáticos de Estados Unidos.

El 26 de agosto, el mundo artístico de los Estados Unidos sufrió un duro golpe luego de que se confirmara la muerte de Tim Curry, actor de la primera película de "It"; allí encarnó al famoso payaso Pennywise. A una semana de su partida, salió a la luz la causa de su fallecimiento.

El portal TMZ fue quien había informado la noticia y desde el mencionado medio de comunicación confirmaron que Tim Curry murió "en su casa en el área de Los Ángeles" y el personal de emergencias que lo asistió aseguró que no había sospechas de un acto delictivo.

Confirmaron la causa de muerte de Tim Curry Tim Curry falleció a sus 80 años. @officialtimcurry Según la información compartida por la revista People, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles determinó que la causa principal de su deceso fue por una enfermedad en las arterias coronarias. También afirmaron que el cáncer de riñón y sus antecedentes del ACV figuraban como causas subyacentes de la muerte.

El actor alcanzó la fama mundial gracias a su papel del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975. El personaje se convirtió en uno de los grandes hitos de su carrera, después de que Curry lo interpretara previamente en las versiones teatrales de The Rocky Horror Show.