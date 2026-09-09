El titular del Banco Central explicó por qué una parte de las reservas de oro están en Suiza y cruzó a la oposición

Santiago Bausili explicó en el Senado que la autoridad monetaria conserva oro físico en las bóvedas de la entidad y que otra parte está depositada en el extranjero.

De acuerdo con la explicación de Bausilli, parte del oro fue trasladado del Banco Central.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reveló este miércoles dónde están depositadas las reservas de oro de la entidad durante su exposición en el Senado, en medio del debate por el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del organismo.

Ante las comisiones de Economía Nacional e Inversión de la Cámara alta, Bausili explicó que el BCRA tiene una parte del oro físico en las bóvedas de la propia entidad y otra parte depositada en el Banco Internacional de Pagos (BIS), en Suiza. El funcionario también se refirió al traslado de parte de las reservas y defendió la decisión frente a los cuestionamientos de la oposición.

El presidente del BCRA sostuvo que la decisión de trasladar parte del oro respondió a una oportunidad vinculada con la demanda de lingotes en el mercado: "A nosotros se nos dio que había alta demanda por lingotes de oro”.

En ese contexto, explicó que resultaba conveniente aprovechar esa situación para convertir oro de una calidad más baja en otro de mayor calidad a un costo menor que el histórico. De acuerdo con su explicación, parte del oro fue trasladada y depositada en el BIS de Suiza, donde, aseguró, continúa actualmente: "Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo más bajo que el histórico convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta, entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando, pero parece atractivo armar conspiración o novela".

Parte de las reservas de oro del BCRA se encuentran en Suiza. Qué dijo sobre la reforma de la Carta Orgánica La explicación sobre las reservas de oro se produjo durante una jornada en la que Bausili y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, defendieron ante el Senado el proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la entidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados.