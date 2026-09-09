El titular del Banco Central explicó por qué una parte de las reservas de oro están en Suiza y cruzó a la oposición
Santiago Bausili explicó en el Senado que la autoridad monetaria conserva oro físico en las bóvedas de la entidad y que otra parte está depositada en el extranjero.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reveló este miércoles dónde están depositadas las reservas de oro de la entidad durante su exposición en el Senado, en medio del debate por el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del organismo.
Ante las comisiones de Economía Nacional e Inversión de la Cámara alta, Bausili explicó que el BCRA tiene una parte del oro físico en las bóvedas de la propia entidad y otra parte depositada en el Banco Internacional de Pagos (BIS), en Suiza. El funcionario también se refirió al traslado de parte de las reservas y defendió la decisión frente a los cuestionamientos de la oposición.
El presidente del BCRA sostuvo que la decisión de trasladar parte del oro respondió a una oportunidad vinculada con la demanda de lingotes en el mercado: "A nosotros se nos dio que había alta demanda por lingotes de oro”.
En ese contexto, explicó que resultaba conveniente aprovechar esa situación para convertir oro de una calidad más baja en otro de mayor calidad a un costo menor que el histórico. De acuerdo con su explicación, parte del oro fue trasladada y depositada en el BIS de Suiza, donde, aseguró, continúa actualmente: "Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo más bajo que el histórico convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta, entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando, pero parece atractivo armar conspiración o novela".
Qué dijo sobre la reforma de la Carta Orgánica
La explicación sobre las reservas de oro se produjo durante una jornada en la que Bausili y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, defendieron ante el Senado el proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la entidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados.
Según plantearon los funcionarios, uno de los principales objetivos de la iniciativa es cortar los mecanismos mediante los cuales el Tesoro financió su déficit a través de la emisión monetaria.
Bausili aseguró que el proyecto responde a argumentos económicos y que “no tiene un origen político”. La reforma propone, además, concentrar la misión del Banco Central en la preservación del valor de la moneda, en reemplazo de los cinco objetivos establecidos desde 2012: estabilidad de precios, empleo, crecimiento, sistema financiero y equidad.
El titular del BCRA también negó que los cambios impliquen un riesgo para los ahorristas y afirmó que la iniciativa “no implica afectar los depósitos de los argentinos”.
Qué cambios plantea el proyecto para el Banco Central
Entre los principales puntos mencionados por Bausili aparecen la eliminación del financiamiento directo en pesos al Tesoro, la limitación de qué puede considerarse una utilidad distribuible al Tesoro, mayores obstáculos para la remoción de autoridades del BCRA y el cierre del acceso del Tesoro a las reservas mediante las Letras Intransferibles.
Werning, por su parte, defendió la necesidad de mantener una política monetaria orientada a evitar una aceleración de la inflación: "No puede sorprender a la sociedad con un poquito de inflación, siempre un poquito de inflación lleva a más inflación".