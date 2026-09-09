Reservas al límite: el Banco Central compra pero cuántos dólares tiene en realidad

El Banco Central (BCRA) compró menos dólares en agosto pasado que en julio, 770 millones vs 2.163 millones de dólares . En lo que va del año acumula más de US$14.100 millones. Si bien las reservas brutas no mejoraron el mes pasado aun así acumulan una fuerte recuperación en lo que va del 2026 al igual que las reservas netas .

Se estima que a fin de año las reservas netas saldrían de terreno negativo hasta llegar a niveles de cero. Cabe recordar que el gobierno de Javier Milei arrancó con una posición de reservas netas negativa de casi 11.500 millones de dólares . O sea, empezó menos 11.500 millones abajo. Y las reservas líquidas no llegaban a 1.000 millones. Ese era el cuadro de situación.

A lo largo del primer semestre de gestión, el Gobierno logró recuperar la posición de reservas netas a terreno positivo de casi 800 millones de dólares . De ahí en adelante comenzaron a caer hasta volver a niveles negativos de más de 12.500 millones de dólares en el último tramo del año pasado, tras las elecciones legislativas de medio mandato.

Desde ese momento empezaron un proceso de recuperación y hoy están aproximadamente en unos 3.000 millones, aún negativos. Se proyecta que cerrarán el 2026 en una posición neta negativa de 1.000 millones, acercándose a neutra. O sea, se vuelve a foja cero. Pero considerando que se arrancó en menos 11.500 millones no deja de ser un logro.

Ahora bien, con semejante superávit récord de comercio exterior, y una afluencia de dólares del exterior vía el canal financiero y con un BCRA que no para de comprar, con mayor o menor ritmo, es evidente que las reservas netas siguen en jaque.

¿Cuántos dólares tiene el BCRA?

El tema es que, en 2027 con los vencimientos de deuda externa que hay, las reservas volverían a caer, si es que se usan para pagar compromisos externos. Entonces, cabe preguntarse de cuántos dólares dispone el BCRA y para qué.

Hoy las reservas brutas ascienden a más de 50.000 millones de dólares, que se descomponen aproximadamente en 19.200 millones del swap con China, casi 16.000 millones de Encajes bancarios, 2.600 millones de SEDESA y otros, unos 15.600 millones de Desembolsos netos del Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo 2025 y unos 3.300 millones de Diferencias de cotización. Veamos de qué dispone el BCRA y con qué destino.

Las reservas brutas están en yuanes, en oro y en dólares. En yuanes (es un pasivo con banco de China) hay 19.200 millones de dólares, donde el tramo del swap activado y de libre disponibilidad es de 5.000 millones de dólares. El BCRA puede usar estas divisas para pagar importaciones de China.

En oro (que son reservas propias) tiene unos 8.000 millones de dólares, que como dicen en el mercado son “para la vitrina”, porque no es activo líquido de forma inmediata.

Quedan entonces, los dólares que suman unos 23.400 millones, incluidos unos 2.000 millones de depósitos del Tesoro en el BCRA.

Pero estas reservas brutas son contrapartida de unos 16.000 millones de Efectivos mínimos de las entidades financieras (son un pasivo del BCRA) vinculados con los depósitos privados en dólares, de los 15.600 millones del FMI (fue usado por el Tesoro para rescatar Letras Intransferibles en cartera del BCRA; técnicamente estos dólares son propiedad del BCRA, aunque en la definición de reservas netas del FMI se lo considere como un pasivo del Central); y de 2.600 millones de otros pasivos.

El BCRA podría usar estas divisas en dólares, prestadas, para pagar deuda, pero a costa de ampliar el stock negativo de sus reservas netas.

Agenda exigente

Por lo tanto, el BCRA tiene dólares que, podría decirse, no le pertenecen para vender en el mercado en forma transitoria. Por ende, no hay para más. Pero, además, tiene que sí o sí seguir comprando el año que viene, como mínimo el pago de intereses por 10.000 millones de dólares.

Por algo días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó la cumbre financiera del G20 para “conversar” con el Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, con miras al año electoral 2027 y las probables turbulencias cambiarias propias de tiempos preelectorales.

Está claro que con el boom exportador que abastece de divisas al mercado cambiario, como no se veía antes, y con un banco que sigue comprando y deberá comprar más, con una entrada de fondos del exterior vía colocación de deuda privada (ON), así y todo, las reservas aun no son suficientes para garantizar nada, quizás, cumplen con las metas con el FMI, pero para el mercado no es suficiente.

En este año, sin puja electoral, el público demandó más de 16.000 millones de dólares, algo quedó depositado en los bancos y el resto se fue del sistema. Se estima que en 2027 la incertidumbre electoral marcará el tenor de la dolarización de carteras. Por eso el semáforo de las compras de reservas por parte del BCRA será un faro a mirar.