El Banco Central volvió a comprar dólares y el acumulado de 2026 ya roza los US$14.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares este martes, luego de haber interrumpido el lunes una racha de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador. La autoridad monetaria adquirió US$20 millones y elevó el acumulado de compras de 2026 a US$14.196 millones.

Con este resultado, el organismo que conduce Santiago Bausili superó ampliamente el objetivo anual de compras de US$10.000 millones . Las proyecciones para los próximos meses contemplan que el Central podría llegar a acumular alrededor de US$16.000 millones antes del cierre del año.

La interrupción de la racha compradora se produjo el lunes, en una jornada condicionada por el feriado en Estados Unidos , que redujo el volumen de operaciones en el mercado cambiario. Ante una operatoria más acotada, el BCRA decidió mantenerse al margen del mercado y evitar realizar compras que pudieran incrementar la presión sobre la demanda de divisas. Este martes, con una operatoria mayor, la autoridad monetaria retomó sus adquisiciones.

Las compras acumuladas durante el año muestran una marcada diferencia entre los primeros meses y el desempeño de agosto:

El registro de agosto fue el más bajo del año y marcó una desaceleración respecto de los meses anteriores. Aun así, el acumulado anual se mantuvo por encima de los US$14.000 millones.

Agosto fue el mes en el que menos dólares compró el BCRA Archivo MDZ

Qué pasó con las reservas del Banco Central

Las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en US$50.732 millones, luego de registrar una baja diaria de US$1 millón. Pese a esa variación, las permanecieron por encima de los US$50.000 millones y volvieron a ubicarse cerca del máximo alcanzado durante la gestión de Javier Milei y del nivel más elevado desde septiembre de 2019.

De dónde podrían llegar más dólares en los próximos meses

El escenario cambiario también estará condicionado por el ingreso de divisas provenientes de las colocaciones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales. Esos dólares son liquidados posteriormente en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que contribuye a ampliar la oferta de divisas y facilita las compras del Banco Central.

De esta manera, el Gobierno espera que el flujo de dólares proveniente del financiamiento externo ayude a sostener la estabilidad del mercado cambiario durante los próximos meses.