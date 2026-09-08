Banco Provincia cumple 204 años y lo festeja con premios y sorteos: cómo participar

El Banco Provincia cumple 204 años y lo celebra durante septiembre con una campaña especial. La propuesta incluye beneficios extra, descuentos y cuotas sin interés, pero también una novedad dentro de Cuenta DNI: una experiencia interactiva con 10.000 reintegros de hasta $40.000 y un sorteo de premios tecnológicos .

La iniciativa forma parte de la Semana del Cliente, una acción que combina promociones y experiencias digitales para más de 10 millones de personas que utilizan los servicios del banco bonaerense.

Una de las propuestas claves por el aniversario es Aventura Cuenta DNI, un juego interactivo que está disponible del 6 al 10 de septiembre dentro de la aplicación.

La propuesta del Banco Provincia por los 204 años. Foto: Banco Provincia

La dinámica consiste en avanzar por distintas estaciones y completar desafíos diarios. Quienes logren terminar el recorrido podrán acceder a uno de los 10.000 beneficios disponibles, que consisten en un 40% de reintegro con un tope de $40.000.

Los premios podrán utilizarse entre el 14 y el 30 de septiembre en cualquier comercio adherido.

Además, participar del desafío permite formar parte de un sorteo aunque no se haya completado todo el recorrido. En total se entregarán 10 premios de productos tecnológicos.

El sorteo se realizará el 11 de septiembre a las 15, mediante un sistema informático aleatorio y ante escribano. Según confirmó el banco, los ganadores serán avisados por correo electrónico dentro de los dos días hábiles posteriores.

Qué otros beneficios hay por los 204 años de Banco Provincia

El festejo también suma propuestas especiales fuera de Aventura Cuenta DNI, en otra de las plataformas clave del Banco Provincia.

Provincia Compras ofrece hasta 24 cuotas sin interés en toda la tienda, mientras que Mesumo contempla un 25% de ahorro en puntos para canjear por vouchers gastronómicos.

A esto se agrega un 30% de descuento especial por el Día del Maestro para usar el mismo 11 de septiembre en comercios gastronómicos adheridos, con un tope de $15.000 por persona.

Todas las promociones de Cuenta DNI durante septiembre

Además de las acciones vinculadas al aniversario, durante septiembre siguen las promociones habituales de Cuenta DNI en distintos rubros:

Comercios de cercanía: 20% de lunes a viernes, con tope de $6.000 semanal.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con tope de $6.000 semanal.

Garrafas: 40% todos los días, con tope de $18.000 mensual.

Universidades, eventos y clubes: 40% todos los días, con tope de $6.000 semanal.

Gastronomía: 25% los sábados y domingos, con tope de $8.000 semanal.

Veterinarias y pet shops: 30% los sábados, con tope de $8.000 semanal.

YPF Full, en gastronomía: 25% los fines de semana, con tope de $8.000.

Marcas destacadas: 30% todos los días, con tope de $15.000 mensual.

Librerías de texto: 10% lunes y martes, sin tope.

Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope.

Por otra parte, las tarjetas de crédito vinculadas permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios no alimenticios al pagar con QR.