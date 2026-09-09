El vice del Banco Central rechazó la receta de la inflación para reactivar la economía: "Lo único que hace es licuar deuda, salarios y jubilaciones"

La conducción del organismo defendió ante el Senado la reforma de su Carta Orgánica y cuestionó el financiamiento del Tesoro.

Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, hizo el anuncio sobre el poder fuego de la autoridad monetaria, con las elecciones generales en el horizonte.

Vladimir Werning expuso ante el Senado sobre la política monetaria. El vicepresidente del Banco Central rechazó la posibilidad de tolerar una inflación moderada con el objetivo de darle mayor movimiento a la economía y cuestionó los efectos que esa estrategia tendría sobre distintos sectores.

“Un poquito de inflación lleva a más inflación”, sostuvo Werning durante la sesión. El funcionario respondió así a la postura de quienes consideran que una suba acotada de los precios puede servir para “aceitar los engranajes de la economía” y favorecer la actividad. Para el vicepresidente del BCRA, esa salida genera un efecto "diferente" al buscado por el oficialismo.

Werning advirtió que las altas tasas son “impagables” para muchos. NA La pérdida de valor de la moneda El funcionario vinculó la inflación con una menor utilización de la moneda como reserva de valor. Werning sostuvo que ese proceso lleva a una mayor dependencia del ahorro externo para el funcionamiento de la economía. Según explicó, el acceso a ese ahorro puede variar según las condiciones del momento.

La posición de Werning se dio dentro del debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados. El vicepresidente defendió el enfoque monetario del Gobierno y acompañó la propuesta que busca limitar los mecanismos de asistencia financiera al Tesoro. Así mismo, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo durante la misma exposición que la reforma responde a argumentos económicos. El titular de la entidad también defendió que el organismo concentre su misión en la preservación del valor de la moneda, en lugar de mantener los cinco objetivos incorporados en 2012.

El costo de financiar al Tesoro El funcionario calculó que el daño patrimonial acumulado entre 2003 y 2023 superó los US$550.000 millones. Werning sostuvo que ese monto equivale al 85% del PBI.