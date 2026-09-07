El Tesoro le entregó al Banco Central bonos atados al dólar por hasta US$2000 millones de cara a las elecciones

El Gobierno amplió el stock de instrumentos dolarizados en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de darle mayor capacidad de acción en el mercado de cambios en la antesala de las elecciones. La decisión quedó plasmada en la Resolución Conjunta 53/2026, firmada por los secretarios de Finanzas y de Hacienda, y oficializada este lunes.

El mecanismo tuvo como eje un canje de instrumentos entre el Tesoro y la autoridad monetaria. El BCRA entregó tenencias de la LECAP S30O6 —una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos que vence el 30 de octubre de 2026— y, a cambio, recibió dos títulos LELINK, cuyo capital está atado a la evolución del dólar oficial.

En conjunto, el tope de ampliación de ambas letras asciende a US$2000 millones, un monto que, según precisó la resolución, se enmarca dentro de los límites fijados por el Presupuesto 2026.

La normativa estableció que la cantidad definitiva de títulos que el BCRA debía ceder se determinaría según el valor de mercado de los instrumentos involucrados. Para eso, se tomaron como referencia los precios en pesos exhibidos en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) justo antes de las 13.30 del día en que se concretó la operación.

La operación en sí se ejecutó el viernes 4 de septiembre, mientras que la fecha de liquidación quedó fijada para este lunes 7 de septiembre.

Qué busca el Gobierno con este canje

Este tipo de operatoria se inscribe dentro de la administración de vencimientos de deuda que lleva adelante el Tesoro. En este caso puntual, el Estado sustituyó una tenencia de títulos en pesos que estaba en manos del Banco Central por instrumentos cuyo valor de capital sigue al tipo de cambio y que tienen plazos de vencimiento cercanos.

La entrega de bonos dólar-linked es, además, una de las vías con las que cuenta el BCRA para ofrecer cobertura cambiaria a los inversores que la demandan en los momentos de mayor presión sobre la cotización.

A finales del mes pasado, cuando el dólar mayorista había perforado el techo de los $1500, ya se había formalizado otro canje de títulos públicos con un objetivo similar. En ese mismo período, el mercado había registrado un salto en el volumen y el interés abierto del dólar futuro en los contratos de vencimiento más corto, señal de una intervención más activa del organismo. En paralelo, se había observado una reducción en el ritmo de compra de reservas por parte del BCRA y una mayor tolerancia oficial a tasas de interés en pesos más elevadas.