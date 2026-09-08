PAMI: los 3 accesorios que los jubilados pueden pedir gratis en septiembre

PAMI cuenta con tres accesorios fundamentales para mejorar la calidad de vida de adultos mayores con dificultades de movilidad.

Un colchón antiescaras, un trapecio y un inodoro portátil pueden marcar una gran diferencia en la vida cotidiana de los adultos mayores con movilidad reducida. En este sentido, PAMI cuenta con un beneficio que permite acceder a estos elementos de forma gratuita, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Trapecio, colchón antiescaras e inodoro portátil: tres accesorios de PAMI en septiembre. MILAGROS LOSTES - MDZ Accesorios PAMI: cuáles son y para quiénes están destinados Los elementos que entrega PAMI están pensados para afiliados que presentan distintos grados de dificultad para movilizarse y necesitan asistencia para realizar actividades cotidianas. Entre los accesorios disponibles se encuentra el colchón antiescaras, indicado para pacientes con un alto grado de inmovilidad y factores de riesgo de desarrollar escaras.

También se encuentra el inodoro portátil, destinado a personas que presentan dificultades o trastornos de movilidad y comorbilidades. El tercer elemento contemplado por el programa es el trapecio, que funciona como un apoyo para facilitar determinados movimientos y cambios de posición de la persona afiliada.

Cómo realizar el trámite de PAMI No es necesario que la gestión sea realizada por la persona afiliada. El trámite también puede llevarlo adelante su apoderado o apoderada o algún integrante de su grupo familiar. Además, si el médico está habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica, puede iniciar directamente la solicitud, por lo que el afiliado no debería realizar ninguna gestión adicional.