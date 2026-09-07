PAMI lanzó recomendaciones para prevenir estafas virtuales a sus afiliados
El PAMI difundió una serie de recomendaciones oficiales destinadas a prevenir estafas virtuales, una problemática que afecta a jubilados.
El PAMI advirtió que en los últimos tiempos se multiplicaron las maniobras fraudulentas a través de llamados telefónicos, mensajes y redes sociales, donde delincuentes se hacen pasar por representantes del organismo para obtener datos personales o bancarios. En muchos casos, utilizan logos e identidades similares a las oficiales para generar confianza en las víctimas.
Qué tener en cuenta para evitar fraudes en nombre de PAMI
Entre las principales recomendaciones, el organismo recordó que nunca solicita información personal, bancaria o claves por fuera de sus canales oficiales. Tampoco realiza contactos espontáneos para ofrecer beneficios, descuentos o gestionar trámites sin que los jubilados lo hayan iniciado previamente.
Además, remarcaron la importancia de:
- Desconfiar de mensajes o llamados inesperados que soliciten datos sensibles.
- No ingresar a enlaces enviados por desconocidos o supuestos operadores.
- Verificar siempre que las cuentas en redes sociales sean oficiales.
- Evitar compartir información personal o documentación por WhatsApp u otras plataformas.
Otra de las claves es consultar únicamente a través de los canales habilitados, como el sitio web oficial o las líneas de atención del organismo.
Qué hacer ante un intento de estafa
Desde el instituto también indicaron que, ante la sospecha de una maniobra fraudulenta, lo principal es no brindar información personal y cortar la comunicación de inmediato. Luego, se recomienda contactar a PAMI para recibir asesoramiento y reportar el intento de estafa.
En ese sentido, el organismo cuenta con la línea gratuita de atención 138, disponible en todo el país, donde los afiliados pueden realizar consultas o denuncias.
Las autoridades remarcaron que los ciberdelincuentes suelen apuntar a personas mayores, aprovechando en muchos casos el desconocimiento sobre herramientas digitales. Las estafas pueden incluir falsas promociones, supuestas actualizaciones de credenciales o beneficios inexistentes que buscan generar urgencia para obtener datos sensibles.