PAMI lanzó recomendaciones para prevenir estafas virtuales a sus afiliados

El PAMI advirtió que en los últimos tiempos se multiplicaron las maniobras fraudulentas a través de llamados telefónicos, mensajes y redes sociales, donde delincuentes se hacen pasar por representantes del organismo para obtener datos personales o bancarios. En muchos casos, utilizan logos e identidades similares a las oficiales para generar confianza en las víctimas.

Entre las principales recomendaciones, el organismo recordó que nunca solicita información personal, bancaria o claves por fuera de sus canales oficiales. Tampoco realiza contactos espontáneos para ofrecer beneficios, descuentos o gestionar trámites sin que los jubilados lo hayan iniciado previamente.

Otra de las claves es consultar únicamente a través de los canales habilitados, como el sitio web oficial o las líneas de atención del organismo.

Desde el instituto también indicaron que, ante la sospecha de una maniobra fraudulenta, lo principal es no brindar información personal y cortar la comunicación de inmediato. Luego, se recomienda contactar a PAMI para recibir asesoramiento y reportar el intento de estafa.

En ese sentido, el organismo cuenta con la línea gratuita de atención 138, disponible en todo el país, donde los afiliados pueden realizar consultas o denuncias.

Las autoridades remarcaron que los ciberdelincuentes suelen apuntar a personas mayores, aprovechando en muchos casos el desconocimiento sobre herramientas digitales. Las estafas pueden incluir falsas promociones, supuestas actualizaciones de credenciales o beneficios inexistentes que buscan generar urgencia para obtener datos sensibles.