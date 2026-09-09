Anses confirmó el aumento del SUAF en septiembre: los nuevos topes y cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó las nuevas condiciones que regirán durante septiembre de 2026 para los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La actualización contempla un incremento del 2,1% en el valor de las asignaciones y establece nuevos límites de ingresos para acceder al beneficio.

Uno de los principales cambios está relacionado con el tope de ingresos del grupo familiar. Para mantener el derecho al cobro, la familia no deberá superar los $6.314.897 brutos mensuales.

Además, existe un límite individual: ningún integrante del grupo familiar podrá registrar ingresos superiores a $3.157.448 mensuales . Si uno de los progenitores supera ese monto, el grupo familiar puede quedar excluido del cobro de las asignaciones, aun cuando el ingreso total del hogar se encuentre por debajo del límite general.

La actualización correspondiente a septiembre se encuentra vinculada al mecanismo de movilidad aplicado por ANSES. Para el primer tramo de ingresos, la asignación por hijo registra una suba del 2,1%.

De esta manera, los trabajadores registrados deberán tener en cuenta tanto el ingreso total del hogar como el salario individual de cada integrante para determinar si continúan dentro del esquema de asignaciones familiares.

Existe una excepción importante: la Asignación por Hijo con Discapacidad se mantiene sin límite de ingresos salariales, de acuerdo con las condiciones informadas para el período.

Cómo saber si corresponde cobrar el beneficio

Anses realiza controles sobre los ingresos registrados de los trabajadores. Para conservar el beneficio, el grupo familiar debe cumplir simultáneamente con los límites establecidos.

Los beneficiarios también pueden consultar su situación de manera online a través de Mi Anses. Para hacerlo, deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección de información personal y familiar.

Dentro del apartado correspondiente a los hijos y asignaciones, es posible verificar la liquidación mensual y controlar si existen modificaciones en el beneficio.

Calendario de pagos del SUAF en septiembre

El cronograma de pagos de las asignaciones familiares se organiza según la terminación del DNI. Las fechas previstas para septiembre son:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Por otra parte, las Asignaciones de Pago Único (APU) tendrán un período de acreditación que se extenderá desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre, independientemente de la terminación del DNI.