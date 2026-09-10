PUAM de septiembre 2026: cuánto paga Anses y cuándo se cobra según el DNI

El calendario de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ya está en marcha. Durante septiembre, Anses distribuye los pagos según la terminación del DNI y acredita un haber actualizado de $342.906,56. A esa suma se agrega el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total llega a $412.906,56.

La prestación recibió un incremento del 2,11% respecto de agosto, en línea con el sistema de movilidad mensual que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Para esta actualización se tomó como referencia la inflación de julio. La Resolución 257/2026 de Anses estableció los nuevos valores vigentes desde el inicio de septiembre.

El cronograma comenzó el martes 8 de septiembre con los documentos terminados en 0 y continuó el miércoles 9 para los finalizados en 1. Hoy cobran quienes tienen DNI terminado en 2, mientras que mañana será el turno de la terminación 3. Después del fin de semana, los pagos se retomarán el lunes 14 para los documentos finalizados en 4.

La segunda parte del calendario seguirá de esta manera: los DNI terminados en 5 cobrarán el martes 15; los finalizados en 6, el miércoles 16; los terminados en 7, el jueves 17; y los documentos que concluyen en 8 tendrán depositado el dinero el viernes 18. El cronograma finalizará el lunes 21 de septiembre con los titulares cuyo DNI termina en 9. Cada beneficiario puede revisar la información en el calendario oficial de pagos de ANSES .

El haber mensual de la PUAM quedó fijado oficialmente en $342.906,56. Esta prestación equivale al 80% de la jubilación mínima, que en septiembre ascendió a $428.633,20. Como sus titulares se encuentran por debajo de ese piso previsional, reciben el bono completo de $70.000 y alcanzan un cobro total de $412.906,56. El refuerzo se deposita junto con la prestación habitual, por lo que no requiere inscripción ni una gestión adicional.

El bono fue confirmado por el Gobierno mediante el Decreto 824/2026. La medida incluye a los beneficiarios de la PUAM, jubilados y pensionados del sistema contributivo y titulares de diferentes pensiones no contributivas. Para percibirlo, el beneficio debe encontrarse vigente durante septiembre. Además, el refuerzo tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos y tampoco se computa para otros conceptos previsionales.

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Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación o pensión contributiva y cumplen las condiciones establecidas por Anses.

Para verificar el depósito, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción “Cobros” y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”. También está disponible la consulta pública con el número de DNI, sin costo y desde cualquier dispositivo conectado a internet.