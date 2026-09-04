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Banco Nación ofrece descuentos y cuotas para comprar en shoppings: cómo acceder

El Banco Nación confirmó que sigue vigente en septiembre la campaña de comprar en shoppings todos los jueves con descuentos exclusivos.

Banco Nación con descuentos clave.

Banco Nación con descuentos clave.

Banco Nación impulsa “Jueves de Shoppings , Pagá con BNA”, con descuentos exclusivos y cuotas en más de 90 centros comerciales de todo el país. Se trata de una campaña que se reactivó en septiembre y que seguirá vigente, al menos, durante todo este mes según confirmó la entidad bancaria.

"El Banco Nación transforma cada semana en una oportunidad para ahorrar con beneficios para clientes a través de la campaña “Jueves de Shopping, Pagá con BNA”. La iniciativa está vigente en más de 90 centros comerciales de todo el país y sigue sumando nuevos comercios y adhesiones", destacaron desde la entidad en un comunicado oficial.

Los detalles de la campaña del Banco Nación

La propuesta permite acceder a un 20% de descuento en el rubro indumentaria, con tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés, utilizando tarjetas de crédito de la entidad a través de BNA+.

Con esta campaña, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes con herramientas que faciliten el consumo y potencien el ahorro, consolidándose como una de las principales opciones de pago en el mercado.

Durante el primer mes de vigencia de la promoción se alcanzaron resultados altamente positivos, contribuyendo a posicionar los jueves como un nuevo día de consumo en los shoppings para los clientes del BNA

Para conocer los shoppings y comercios adheridos, los clientes pueden consultar las promociones vigentes en Semana Nación, ingresando a: https://semananacion.com.ar/semananacion/shoppingsindumentariabna.

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