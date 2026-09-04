Banco Nación ofrece descuentos y cuotas para comprar en shoppings: cómo acceder

El Banco Nación confirmó que sigue vigente en septiembre la campaña de comprar en shoppings todos los jueves con descuentos exclusivos.

Banco Nación impulsa “Jueves de Shoppings , Pagá con BNA”, con descuentos exclusivos y cuotas en más de 90 centros comerciales de todo el país. Se trata de una campaña que se reactivó en septiembre y que seguirá vigente, al menos, durante todo este mes según confirmó la entidad bancaria.

"El Banco Nación transforma cada semana en una oportunidad para ahorrar con beneficios para clientes a través de la campaña “Jueves de Shopping, Pagá con BNA”. La iniciativa está vigente en más de 90 centros comerciales de todo el país y sigue sumando nuevos comercios y adhesiones", destacaron desde la entidad en un comunicado oficial.

Los detalles de la campaña del Banco Nación La propuesta permite acceder a un 20% de descuento en el rubro indumentaria, con tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés, utilizando tarjetas de crédito de la entidad a través de BNA+.

Con esta campaña, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes con herramientas que faciliten el consumo y potencien el ahorro, consolidándose como una de las principales opciones de pago en el mercado.

Durante el primer mes de vigencia de la promoción se alcanzaron resultados altamente positivos, contribuyendo a posicionar los jueves como un nuevo día de consumo en los shoppings para los clientes del BNA