Alta montaña: este jueves cierra el paso a Chile
Según informaron las autoridades de alta montaña, el paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este jueves debido a la inestabilidad climática anunciada.
Este jueves 10 de septiembre, el paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor estará cerrado debido a la inestabilidad climática pronosticada durante toda la jornada. Así lo informaron las autoridades de alta montaña luego de tomar la decisión de manera conjunta entre ambas Coordinaciones.
Según el comunicado, la medida se tomó en virtud del pronóstico del tiempo anunciada para alta cordillera y teniendo en cuenta los informes técnicos elaborados por ambas vialidades.
A su vez, informaron que el día jueves, cerca de las 20 hs, se emitirá un reporte con las actualización del estado del Sistema Integrado Cristo Redentor. Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con tiempo y mantenerse informados a través de los medios oficiales.
Cómo estará el tiempo en alta montaña
Según el último pronóstico, este jueves 10 de septiembre el cielo se presentará de nublado a parcialmente nublado en los sectores Centro y Sur. Desde las 14 aumenta la nubosidad, con precipitaciones débiles a moderadas a partir de esa hora.