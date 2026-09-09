Vuelve a habilitarse el paso a Chile tras las intensas nevadas en alta montaña

El Paso Internacional Cristo Redentor estará habilitado este miércoles luego de permanecer cerrado durante la noche por el ingreso de un frente frío en alta montaña . Las autoridades evaluaron durante las primeras horas el estado de la ruta 7 y finalmente determinaron que existían condiciones para retomar la circulación.

La habilitación comienza a las 10.00 y se extenderá hasta las 21.00, según el último comunicado de las autoridades de alta montaña . Podrán circular camiones de carga, ómnibus y vehículos particulares, aunque el corredor continúa bajo condiciones de inestabilidad.

El escenario meteorológico todavía genera atención. Las autoridades anticiparon que las condiciones permanecerán inestables hasta el viernes, con nevadas previstas durante la jornada de este miércoles y también durante distintos períodos del jueves y viernes.

El frío vuelve a sentirse con fuerza a medida que se asciende por el corredor internacional. Este miércoles, Uspallata registra 1°, Punta de Vacas -6°, Puente del Inca -9° y Las Cuevas -10°.

El cierre preventivo en la noche del martes se produjo luego de que las autoridades anticiparan el ingreso de condiciones climáticas adversas. Desde las 19.00 del martes, el Cristo Redentor permaneció cerrado y se había informado que la transitabilidad sería evaluada nuevamente a primera hora de este miércoles.

Finalmente, alrededor de las 7.15, las coordinaciones de alta montaña informaron la habilitación. El horario establecido para esta jornada será de 10.00 a 21.00, por lo que quienes tengan previsto cruzar deberán contemplar que se trata de una apertura condicionada por la evolución del clima.

El clima seguirá bajo vigilancia

El pronóstico mantiene la atención puesta sobre la cordillera durante las próximas jornadas. Para este miércoles se esperan nevadas durante todo el día, mientras que el jueves se anticipa inestabilidad entre las 13.00 y las 23.00 y el viernes entre las 6.00 y las 18.00.

Según las autoridades, las condiciones climáticas adversas comenzarían a mejorar desde el sábado y podrían mantenerse mejores durante varios días. De todos modos, la situación será evaluada jornada a jornada antes de definir nuevas aperturas o cierres.

Pehuenche continúa cerrado

Mientras el Cristo Redentor vuelve a funcionar, el Paso Pehuenche permanece cerrado. Por el momento, el corredor internacional por la ruta 7 es el único de los dos principales pasos mendocinos que cuenta con habilitación para el tránsito informado en este parte.

Además, durante el cierre del martes, además, se registró movimiento de camiones en el sistema fronterizo: 576 egresos y 467 ingresos fueron informados al cierre de la jornada.