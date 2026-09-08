El paso a Chile continúa abierto pese al pronóstico de nieve en la cordillera
El Cristo Redentor está habilitado para todos los vehículos, aunque anticipan chubascos y nieve ligera en alta montaña hasta el viernes.
El Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado este martes 8 de septiembre para todo tipo de vehículos, pese al ingreso de un período de inestabilidad en la cordillera. Las autoridades de alta montaña informaron que, por ahora, no hay novedades sobre un posible cierre del corredor internacional.
El paso funciona bajo horario invernal, de 9.00 a 21.00 del lado argentino, y permite el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. En tanto, el Paso Pehuenche continúa cerrado.
Desde las autoridades anticiparon que entre este martes y el viernes a las 9.00 se esperan condiciones inestables, con chubascos y nieve ligera en distintos sectores de alta montaña. La situación será evaluada día a día y cualquier modificación en la habilitación será comunicada.
Así están las condiciones en la cordillera
Las temperaturas vuelven a ubicarse bajo cero en buena parte del corredor internacional. Este martes se registran -1° en Uspallata, -7° en Punta de Vacas, -10° en Puente del Inca y -11° en Las Cuevas.
El escenario meteorológico requiere especial atención debido a que el paso atravesó un invierno con interrupciones prolongadas. El Cristo Redentor permaneció cerrado durante 34 días por el histórico temporal de nieve y, desde su reapertura, las autoridades fueron habilitando el tránsito en distintas ventanas climáticas.
Por ahora, sin embargo, el corredor continúa abierto y no se informó ninguna restricción adicional para los vehículos que necesiten atravesar la cordillera. Las condiciones de la ruta serán monitoreadas durante las próximas horas.