El paso a Chile continúa abierto pese al pronóstico de nieve en la cordillera

El Cristo Redentor está habilitado para todos los vehículos, aunque anticipan chubascos y nieve ligera en alta montaña hasta el viernes.

El corredor internacional permanece abierto para camiones, colectivos y particulares, aunque el clima será inestable hasta el viernes por la mañana.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado este martes 8 de septiembre para todo tipo de vehículos, pese al ingreso de un período de inestabilidad en la cordillera. Las autoridades de alta montaña informaron que, por ahora, no hay novedades sobre un posible cierre del corredor internacional.

El paso funciona bajo horario invernal, de 9.00 a 21.00 del lado argentino, y permite el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. En tanto, el Paso Pehuenche continúa cerrado.

Desde las autoridades anticiparon que entre este martes y el viernes a las 9.00 se esperan condiciones inestables, con chubascos y nieve ligera en distintos sectores de alta montaña. La situación será evaluada día a día y cualquier modificación en la habilitación será comunicada.

Así están las condiciones en la cordillera El Paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos y las autoridades informarán día a día cómo evoluciona el tiempo en alta montaña. Osvaldo Valle Las temperaturas vuelven a ubicarse bajo cero en buena parte del corredor internacional. Este martes se registran -1° en Uspallata, -7° en Punta de Vacas, -10° en Puente del Inca y -11° en Las Cuevas.

El escenario meteorológico requiere especial atención debido a que el paso atravesó un invierno con interrupciones prolongadas. El Cristo Redentor permaneció cerrado durante 34 días por el histórico temporal de nieve y, desde su reapertura, las autoridades fueron habilitando el tránsito en distintas ventanas climáticas.