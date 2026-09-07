Paso a Chile habilitado: horarios y cuando se espera un nuevo cierre

El paso a Chile por el túnel Cristo Redentor está habilitado desde el viernes pero se espera el ingreso de un frente frío. Cuándo podría volver a cerrarse.

Este invierno el paso a Chile estuvo cerrado 34 días por mal tiempo, desde entonces las condiciones climáticas han permitido ventanas de apertura. Actualmente, el túnel Cristo Redentor está habilitado desde el viernes con horario invernal: de 9 a 21en hora de Argentina.

Las Cuevas, uno de los últimos pueblos de alta montaña del lado argentino antes del paso a Chile. Osvaldo Valle Paso a Chile habilitado Desde prensa de alta montaña, informaron que el Sistema Integrado Cristo Redentor está habilitado de 9 a 21 para todo tipo de transporte de carga, colectivos y vehículos particulares. Por su parte, el paso Pehuenche está cerrado.

En cuanto a las condiciones climáticas, la temperatura en alta montaña a primera hora del lunes era de:

Uspallata -04°

Punta de Vaca -09°

Puente del Inca -11°

Las Cuevas -12° Cuándo se espera un nuevo cierre Desde el viernes, no se registran precipitaciones en alta montaña lo que permitió mantener el corredor bioceánico abierto para cruzar a Chile y el turismo interno, de todas formas las autoridades mantuvieron las recomendaciones por la formación de hielo en la calzada en algunos sectores. Ayer chocaron dos camiones por este motivo.