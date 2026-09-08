Cierra el paso a Chile este martes: hasta qué hora se puede cruzar
El Paso Internacional Cristo Redentor cerrará este martes a la tarde por el ingreso de un frente frío que afectará las condiciones en alta montaña.
El Paso Internacional Cristo Redentor cerrará este martes a las 19 horas por el ingreso de un frente frío en alta montaña. A las 17 bajarán las barreras en Uspallata y en Guardia Vieja. Desde las coordinaciones señalaron que la situación meteorológica adversa podría mantenerse durante varios días.
Las temperaturas vuelven a ubicarse bajo cero en buena parte del corredor internacional. Este martes se registran -1° en Uspallata, -7° en Punta de Vacas, -10° en Puente del Inca y -11° en Las Cuevas.
El escenario meteorológico requiere especial atención debido a que el paso atravesó un invierno con interrupciones prolongadas. El Cristo Redentor permaneció cerrado durante 34 días por el histórico temporal de nieve y, desde su reapertura, las autoridades fueron habilitando el tránsito en distintas ventanas climáticas.