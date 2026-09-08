Cierra el paso a Chile este martes: hasta qué hora se puede cruzar

El Paso Internacional Cristo Redentor cerrará este martes a la tarde por el ingreso de un frente frío que afectará las condiciones en alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor cerrará este martes a las 19 horas por el ingreso de un frente frío en alta montaña. A las 17 bajarán las barreras en Uspallata y en Guardia Vieja. Desde las coordinaciones señalaron que la situación meteorológica adversa podría mantenerse durante varios días.

Las temperaturas vuelven a ubicarse bajo cero en buena parte del corredor internacional. Este martes se registran -1° en Uspallata, -7° en Punta de Vacas, -10° en Puente del Inca y -11° en Las Cuevas.