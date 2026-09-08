A horas del cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, comenzó a nevar en Chile: hasta cuándo se puede cruzar

Comenzó a nevar en el sector de Los Caracoles, en el lado chileno de la cordillera. En pocas horas cierra el Paso Internacional Cristo Redentor.

A pocas horas de que se produzca un nuevo cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, las inclemencias climáticas se hicieron presentes del lado chileno de la cordillera. Durante las primeras horas de la tarde de este martes, se comenzaron a registrar precipitaciones en forma de nieve.

El reloj marcaba las 14 horas cuando los copos de nieve fueron cayendo sobre la cordillera en el sector de la ruta conocida popularmente como Los Caracoles, en Chile. El momento en el que empezaron las nevadas quedó registrado en un video.

Cabe resaltar que el hecho de que nieve en ese tramo del corredor bioceánico no es menor, ya que se trata de un sector caracterizado por su peligrosidad debido a las pronunciadas curvas y contracurvas que de un lado tienen un peligroso precipicio.