Un camión volcó del lado chileno de la cordillera y afectó el tránsito

Un camión de origen brasilero volcó sobre la ruta 60 de Chile y bloqueó media calzada. Las autoridades del país trasandino solicitaron circular con precaución.

El camión volcó en horas del mediodía de este martes.

Durante el mediodía de este martes, un camión de origen brasilero volcó sobre la ruta 60, en Chile, en las inmediaciones del sector de Los Libertadores. Debido a este accidente, que provocó que el rodado quedara sobre la calzada, el tránsito en ese tramo del camino se vio afectado.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se produjo alrededor de las 12:25 cuando un camión con chapa de Brasil -por motivos que son materia de investigación- volcó y quedó en medio del camino.

Producto del accidente, el chofer del rodado sufrió heridas leves. De momento, no hay parte médico oficial.

Cabe resaltar que las autoridades chilenas trabajan en el lugar para retirar el vehículo de la calzada para que el tránsito pueda normalizarse. Mientras dure el operativo, los efectivos solicitan circular con precaución.