Sorprendieron a seis hombres descargando un camión lleno de cobre de dudosa procedencia en Las Heras

Los sospechosos descargaban cables de cobre de un camión en plena madrugada. No pudieron precisar su procedencia y terminaron detenidos.

Los seis hombres que fueron detenidos por el secuestro de dudoso origen.

Seis hombres fueron detenidos la madrugada de este viernes por el presunto traslado irregular de cobre en Las Heras. Los sospechosos fueron sorprendidos mientras descargaban el material de un camión y, tras la intervención judicial, se secuestraron unos 600 tramos de cable tipo telefonía y el vehículo utilizado para transportarlos.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 4, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) y de la Subcomisaría Sánchez realizaban tareas preventivas en inmediaciones del pasaje 25 de Mayo.

Llamativos movimientos en plena madrugada Durante el patrullaje, los efectivos observaron un camión Iveco estacionado a la altura de un galpón. Junto al vehículo había seis hombres que se encontraban descargando distintos tramos de cable.

Los policías se acercaron para verificar la situación y consultaron a los involucrados sobre el cargamento. De acuerdo con la información policial, los hombres no pudieron aportar precisiones sobre la procedencia ni el destino del material que estaban descargando.

Parte del cargamento de cobre que fue secuestrado en Las Heras. Gentileza. Ante esa situación, los efectivos dieron intervención a la Oficina Fiscal Las Heras N° 1, desde donde se impartieron las directivas para avanzar con el procedimiento.