Murió una nena de 2 años atacada por dos dogos: los perros eran de su tío

Una nena de 2 años murió este viernes en el Hospital de Niños, luego de haber sido atacada por dos perros dogos en una vivienda de barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió durante la mañana, en la casa de un familiar. Según se informó, los animales pertenecían al tío de la pequeña.

La nena se encontraba en la vivienda del familiar cuando se desencadenó el brutal episodio. Durante el ataque, los perros también mordieron a la tía de la niña.

Tras ser rescatada, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias , en barrio Villa El Libertador. Allí sufrió un paro cardíaco y los profesionales lograron reanimarla y estabilizarla para luego disponer su derivación al Hospital de Niños.

La niña ingresó al Hospital de Niños en estado crítico y estaba previsto que fuera trasladada al quirófano. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, falleció antes de poder ser intervenida.

De acuerdo con la información conocida, las mordeduras le provocaron lesiones severas en los vasos del cuello, el cuero cabelludo y la arteria femoral , además de una importante pérdida de sangre. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación durante un prolongado período, pero no pudieron revertir la gravedad del cuadro.

El episodio también generó un fuerte impacto entre los efectivos policiales que participaron del procedimiento, quienes recibieron asistencia psicológica luego de intervenir en la escena.

Otro caso de ataques de perros

La muerte de la pequeña ocurre menos de un mes después del fallecimiento de Salvador, un niño de 3 años atacado por perros pitbull en Córdoba, y mientras avanza el juicio por la muerte de Trinidad Ballesteros, la joven que fue atacada y asesinada por dos perros dogos.

Los nuevos hechos vuelven a poner bajo la lupa la tenencia responsable de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas y las medidas de prevención necesarias para evitar ataques dentro y fuera de los hogares.