Encontraron en Córdoba a Mariano Martínez, el joven que desapareció en La Plata

El ministro de Seguridad de Córdoba confirmó que apareció Mariano Martínez , el joven que estaba desaparecido desde el lunes 31 de agosto . Juan Pablo Quinteros precisó que el estudiante de 21 años fue localizado en la capital provincial.

En cuanto al estado de Martínez, indicó que "se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad". "Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado", escribió en sus redes sociales el funcionario.

Por otro lado, Quinteros comentó que, "tras su localización, se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor".

Las primeras versiones mencionaban que Mariano Martínez había ido a cursar a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, donde tenía que entregar un trabajo en el que habría estado trabajando todo el fin de semana anterior. Sin embargo, durante la cursada se sintió y decidió irse de la clase. Desde entonces, su familia no pudo contactarse más con él.

Pero lo que se sabe es que le dejó ese trabajo a un compañero para que lo entregara, y en Punta Lara- cerca de La Plata-, se subió a un colectivo. Su pista se perdió luego en la zona del barrio porteño de Constitución.

Su familia presentó la denuncia el 1° de septiembre ante la Fiscalía de Ensenada. Fue así que el pedido se trasladó a las policías del país mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Lo que motivó al activación del protocolo de búsqueda en Córdoba fue un llamado al 911. Una pista clave se dio en un local de sushi, donde una persona identificada como "Mariano" habría dejado su CV. Fueron los trabajadores de este comercio los que lo identificaron.

A los papás le hicieron saber la existencia filmación del local y el currículum, y reconocieron su imagen en el video y su letra. Además, en el currículum figuraba su correo electrónico.

Tras esto, hubo recorridos policiales y consultas casa por casa en los barrios de Alta Córdoba y Villa Los Galpones, además de un sector de entre 20 y 30 manzanas entre Alta Córdoba Cofico.

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